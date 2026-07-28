Juicio de Loan Peña: hoy declaran policías que intervinieron en los primeros días de busqueda

El hallazgo de las huellas en el barro y la noticia del botín

Noriega describió cómo, junto a dos acompañantes, detectaron los primeros rastros de Loan a caballo: “Atravesamos el monte a caballo por una picada y, al levantar una rama para que pasen los caballos, ahí Don Méndez me dijo que había una huella”.

Al avanzar, el escenario se volvió más evidente: “Más adelante, habían más, saqué mi celular y empecé a filmar y sacar fotos. Se veían mas claritas adelante, como que estaban los pies descalzos”, detalló. El testigo especificó las características de lo que vio en el terreno: “Eran como pies, en la entrada se veían (huellas) de dos y a la salida como uno, parecía descalzo”. Debido a las dificultades de la zona, señaló: “No había más señal cuando quise enviar el video. Uno de mis compañeros se pudo comunicar y llamó a su hermana, que trabaja para la policía".

Tras registrar la escena, el testigo permaneció un tiempo custodiando el lugar: “unos 40 minutos en el lugar”, precisó, y confirmó que luego envió el material audiovisual a Goya cuando las autoridades se lo solicitaron.

Respecto al hallazgo del calzado del menor, Noriega aclaró que no se enteró por parte de la familia en ese instante: “Después me dijeron que ahí encontraron un botín. Me enteré por el estado de WhatsApp de alguien que no recuerdo“. Con esta última declaración, deslindó de responsabilidad a Laudelina Peña, aclarando que ni siquiera la tiene agendada entre sus contactos telefónicos.