Juicio de Loan Peña: hoy declaran policías que intervinieron en los primeros días de busqueda
Este martes declaran efectivos policiales que intervinieron en las etapas iniciales de la búsqueda y vecinos del pueblo 9 de Julio.
Este martes declaran efectivos policiales que intervinieron en las etapas iniciales de la búsqueda y vecinos del pueblo 9 de Julio.
El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña se reanuda este martes en Corrientes, marcando el fin del receso por la feria judicial. Tras un mes de debate que incluyó nueve audiencias y 19 testigos, el Tribunal Oral Federal volverá a sesionar en las instalaciones del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional para profundizar en la investigación del niño de cinco años, visto por última vez el 13 de junio de 2024.
Esta nueva etapa genera gran expectativa debido a la citación de cuatro nuevos testigos, entre ellos los efectivos policiales Mariano Hernán Duarte y Hugo Daniel Alegre. Se espera que sus declaraciones aporten detalles críticos sobre las decisiones tomadas por la fuerza durante las horas iniciales de la búsqueda, lo que podría complicar la situación procesal del excomisario Walter Maciel, quien se encuentra acusado de desviar la investigación para favorecer a los responsables del hecho.
Noriega describió cómo, junto a dos acompañantes, detectaron los primeros rastros de Loan a caballo: “Atravesamos el monte a caballo por una picada y, al levantar una rama para que pasen los caballos, ahí Don Méndez me dijo que había una huella”.
Al avanzar, el escenario se volvió más evidente: “Más adelante, habían más, saqué mi celular y empecé a filmar y sacar fotos. Se veían mas claritas adelante, como que estaban los pies descalzos”, detalló. El testigo especificó las características de lo que vio en el terreno: “Eran como pies, en la entrada se veían (huellas) de dos y a la salida como uno, parecía descalzo”. Debido a las dificultades de la zona, señaló: “No había más señal cuando quise enviar el video. Uno de mis compañeros se pudo comunicar y llamó a su hermana, que trabaja para la policía".
Tras registrar la escena, el testigo permaneció un tiempo custodiando el lugar: “unos 40 minutos en el lugar”, precisó, y confirmó que luego envió el material audiovisual a Goya cuando las autoridades se lo solicitaron.
Respecto al hallazgo del calzado del menor, Noriega aclaró que no se enteró por parte de la familia en ese instante: “Después me dijeron que ahí encontraron un botín. Me enteré por el estado de WhatsApp de alguien que no recuerdo“. Con esta última declaración, deslindó de responsabilidad a Laudelina Peña, aclarando que ni siquiera la tiene agendada entre sus contactos telefónicos.
Roque Valeriano Noriega, antes de comenzar el interrogatorio de la fiscalía, el testigo, quien es primo de la esposa del imputado Antonio Benítez, manifestó firmemente que quería “que se sepa la verdad que pasó con Loan”.
Al reconstruir las primeras horas de la desaparición, Noriega relató cómo se enteró del hecho: “Estaba en la casa de mi hermana, arreglando el auto, y recibí un mensaje que le dijeron que se perdió el hijo de María”. Ante la alerta, no dudó en actuar: “Agarré la moto y me fui al campo, llegué tipo 18:30/19 en la casa de Catalina”, precisó.
Al arribar al predio, le indicaron que el menor había desaparecido en las inmediaciones de la tapera de caballeros. Al dirigirse allí, constató la ausencia de la mayoría de los acusados: “Busqué ahí y me encontré -de los imputados- solo a Laudelina que estaba con un señor “Don Chiche””.
Respecto a si la tía del niño aportó más información en ese instante, el testigo aclaró que “no”, y que ella se limitó a repetirle una sola frase: “Loan se perdió en el naranjal”.
Finalmente, detalló cómo continuó el rastrillaje durante las horas posteriores: “Lo buscamos hacia el sur, al otro día, y tipo 10 de la mañana nos fuimos con mis primos, lo buscamos enfrente de la escuelita”, concluyó en el inicio de su testimonio.
Durante la audiencia se generó un quiebre en el relato del testigo cuando afirmó que “jamás estuvo en el naranjal”. Ante esto, desde la Secretaría del tribunal le refrescaron la memoria leyendo su declaración de agosto de 2024, donde describía el terreno de la siguiente manera: “Si vos estás dentro de la tapera de caballeros, hay 200 metros de monte entre la tranquera y el naranjal, no se ve desde la casa”. En aquella oportunidad, también detalló sobre la zona que “la paja en el lugar estaba alta y despejado en el camino del sendero, pero más tupido el monte de los costados”. Tras la lectura, Peña confirmó los dichos previos.
Por otro lado, al ser consultado sobre la abuela de Loan, Peña la describió diciendo que “La abuela (Catalina) a veces está buena, a veces está mala y si hacés algo malo, te putea, era la forma de ser de la gente de antes”, evitando profundizar en la relación de ella con el imputado Benítez.
Respecto a su propia familia, reveló que “el día 13 de junio mi hija estuvo en el naranjal, y dijo que Benítez no le dijo nada acerca de lo que le pasó a Loan”. Asimismo, negó haber llevado a la menor al sitio para participar de una reconstrucción de los hechos.
Más allá de los Maciel, Caillava, Pérez o Peña, entre otros, el juicio por la desaparición de Loan Peña cuenta con otros 10 imputados, la llamada "Banda del Hotel". Entre ellos hay miembros acusados de delitos como encubrimiento, privación ilegítima de la libertad, estafa calificada y hasta usurpación de títulos. Sin embargo, a partir de los últimos testimonios frente al tribunal, desde la defensa creen que la situación comienza a decantarse a su favor.
Diego “Huevo” Peña, primo de Loan, brindó detalles ante la justicia sobre la geografía del lugar. Explicó que arribó a la vivienda de Catalina al día siguiente de la desaparición, debido a que se encontraba en Goya, Corrientes, desempeñándose en una obra en construcción.
Al ser interrogado por la fiscalía respecto al entorno donde se desarrolló el almuerzo, aportó precisiones sobre la falta de visibilidad del terreno: “No se veía el naranjal desde la casa de Catalina”.
En ese sentido, describió las características del paisaje señalando que “Hay un monte por la zona entre la vivienda de Catalina y la tranquera del naranjal. Hay un camino en donde pasa el monte por el medio, no se ve desde la casa”. Asimismo, el testigo constató que en las inmediaciones del predio se encuentra una laguna.
Además, relató que su hija, quien en ese momento tenía 7 años, se alteró profundamente con la noticia. Según el testigo, la niña se puso muy nerviosa porque “no quería que le pase lo mismo” que a Loan. Además, respecto al estado de la menor en esos días, sumó que “No quería comer”.
Por otra parte, al referirse a la seguridad del lugar, el testigo desmitificó los riesgos del terreno al sostener que “nunca fue peligrosa la zona del naranjal y tampoco donde se encontró el botín” de Loan.
El tío materno de Loan y hermano de María Noguera ya se encuentra declarando ante el juez. Durante su testimonio, admitió que a Laudelina Peña solo la conoce “de paso” y afirmó que no mantiene relación con el resto de los acusados.
El testigo relató que supo de la desaparición de su sobrino cuando “estaba en el campo”, precisamente en un establecimiento rural próximo a la localidad de 9 de Julio. Tras enterarse, se dirigió junto a su hermano Alberto a colaborar en el rastreo del menor.
Asimismo, detalló que Benítez (esposo de Laudelina) “lo detuvo” en el momento en que se aproximaba al sector donde se perdió el rastro del niño; este último había partido desde la vivienda de Camila Núñez y posteriormente fue trasladado a otro sitio. Sobre este encuentro, Miguel Ángel sumó: “No tuvo ninguna actitud sospechosa, levantó la mano, me salió al cruce, con una linterna en la mano. Después de dejarlo me fui a la casa de la abuela a buscar al muchachito”. Finalmente, aseguró no estar al tanto del hallazgo de un botín que perteneciera a Loan.
El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña trascendió la formalidad judicial para convertirse en un escenario de alta carga emotiva y tensiones extremas. Con 17 imputados divididos entre los acusados de la sustracción del menor y la llamada "Banda del Hotel" (acusados de encubrimiento), el proceso se vive como un laberinto de acusaciones cruzadas y situaciones que llevaron a un reinicio del proceso.
En el marco del juicio por la desaparición de Loan Peña, este martes declaran familiares del menor y Roque Valeriano Noguera, uno de los primeros en participar del operativo y halló huellas en el barro.
La testigo manifestó que frecuentaba a Loan “con poca frecuencia”, señalando que los encuentros ocurrían principalmente “cuando iba a casa de sus padres, siempre con mí pareja”, aludiendo directamente a “Huevo” Peña.
En relación al día en que se perdió el rastro del menor, el 13 de junio de 2024, precisó que “Catalina -abuela de Loan- me había invitado el domingo anterior” con motivo de un almuerzo organizado para cumplir una promesa devota a San Antonio.
Asimismo, relató que en esa jornada, Antonio Benítez —esposo de Laudelina y tío político de Loan— se retiró con el fin de recolectar cítricos. Sostuvo además que, momentos después, "'Fierrito' Ramírez quiso ir y Laudelina le explicó cómo llegar. Y después salieron Millapi, Laudelina y ella hacia el lugar.
De acuerdo con su testimonio, no percibió que ninguna persona convocara a los menores, sino que uno de los chicos exclamó “se va mi papá”, haciendo referencia a Ramírez, lo que motivó que el grupo lo siguiera. Por otra parte, ratificó que capturó una fotografía en el sector de la tranquera, previo al arribo al monte de naranjos, imagen en la cual aparecían Loan, el resto de los niños, Laudelina y Millapi. Finalmente, Camila detalló que emprendió la vuelta hacia la vivienda de Catalina y en ningún momento arribó al naranjal.
Sin embargo, un inesperado quiebre aconteció en el transcurso de la séptima audiencia ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, en el instante en que Camila Núñez contestaba una pregunta vinculada a la secuencia en que los menores se dirigieron al sector de la plantación de cítricos.
De forma inmediata, el abogado de la defensa, Enzo Di Tella, solicitó que se implementara un mecanismo para que se le refresque la memoria a la testigo, fundamentando que, de acuerdo con sus registros previos, la mujer había brindado una contestación distinta con anterioridad.
A raíz de este planteo, se procedió a dar lectura a través de la Secretaría de la correspondiente pregunta y respuesta. No obstante, Di Tella insistió en requerir la exhibición del registro fílmico, bajo el argumento de que la transcripción asentada en las actas oficiales se encontraba incompleta.
En el marco de esta controversia técnica, la declarante rompió en llanto, lo que llevó a los magistrados a ordenar su desalojo temporal del recinto con el propósito de que recuperara la calma, aprovechando la interrupción para deliberar y resolver la petición formulada por el letrado.
Tras disponerse un breve cuarto intermedio de 10 minutos para medicar a Antonio Benítez —luego de que se le tomara la presión arterial y registrara 18 de máxima—, se reanudó la séptima audiencia con el inicio de la declaración testimonial de Camila Ayelen Núñez, pareja de Diego “Huevo” Peña, primo de Loan, en una sala donde el propio marido de Laudelina permanece presente junto a su abogado defensor.
Catalina Peña prestó declaración en las primeras horas de hoy ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Durante su comparecencia, expresándose en un tono pausado y con mucha lentitud, confirmó su vínculo con María Victoria Caillava. La anciana explicó a los magistrados que mantenían una relación laboral, debido a que la exfuncionaria representaba ”su conexión con productores para el campo".
Al rememorar la jornada en que se compartió el almuerzo, señaló que Caillava le transmitió “que se había perdido una criatura”, omitiendo precisiones sobre su identidad. De acuerdo con el relato de Peña, inmediatamente después de ese aviso, Caillava se retiró con premura para trasladar a su esposo, Pérez, a fin de que pudiera mirar un partido de fútbol, para reincorporarse al lugar más tarde.
Asimismo, la mujer especificó que en la mañana de ese día únicamente se comunicó con Laudelina para que colaborase con las tareas de cocina en la zona de San Antonio. Con posterioridad, el marido de esta última, Benítez —a quien manifestó no aceptar como pareja de su hija—, se encargó de convocar a los demás asistentes: Ramírez, Millapi, Carlos Pérez y Caillava.
La jornada continuó con José Omar Peña, quien también se quebró al reconstruir los momentos de la búsqueda. En su caso, el dolor estuvo atravesado por un profundo sentimiento de culpa: “Me eché la culpa. ¿Por qué me fui a trabajar? ¿Por qué no me quedé un ratito más a jugar con Loan?”, expresó, mientras intentaba contener las lágrimas tras decir: “Pasa el tiempo y Loan no está”.
Visiblemente conmovido, José Omar compartió la angustia que le genera el entorno familiar ante la ausencia del niño: “Me cansa que mi hijo me pregunte cuándo vuelve Loan y cuándo van a volver a la escuela juntos”, señaló. Luego, sumó otra frase que impactó en la sala: “Me cansa que mi mamá me diga: ‘Tu hermanito está en la portada y no está’”.
A pesar de que el presidente del Tribunal le pidió que se tranquilizara y la psicóloga le ofreció hacer una pausa, José Omar se mantuvo firme en su decisión de continuar declarando: “Quiero seguir. Esperé tanto este momento. Voy a responder por mi hermanito”, afirmó, antes de retomar su testimonio con dificultad por la emoción que aún lo embargaba.
Tras recomponerse del llanto con la asistencia de la psicóloga de la DOVIC, el testimonio de Alfredo Peña ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes dejó algunas de las frases más impactantes y dolorosas de la sexta audiencia, revelando cómo impactó la ausencia de Loan en el seno familiar.
El recinto pasó a un plano onírico cuando el joven reveló lo que le transmitieron en su entorno: “Lo soñé a tu hermano, está con alguien. Lo dejaron”. Además, Alfredo relató el sufrimiento de su propio hijo de seis años, quien era muy cercano al menor desaparecido: “Solían jugar todos los días”, recordó con nostalgia, para luego agregar entre la angustia y la emoción: “Buscaba a mí papá y se iba a llorar solo al fondo de la casa”.
El testigo también describió el desgarrador presente de su madre y las secuelas psicológicas que padece desde la desaparición de Loan. “La tenemos que consolar todos los días, sobre todo a la noche”, detalló consternado. Recordó que, entre llantos y gritos, ella vociferaba: “¿Donde está mí hijo?”, quería hablar con Macarena, Laudelina, Pérez, Caillava”. Finalmente, Alfredo explicó ante los jueces que a su madre le tuvieron que suministrar medicamentos para calmarla y que él mismo tuvo que pedir a los medios periodísticos “que frenen”, debido al daño que le causaba la exposición.
Tras el testimonio de Cristian Peña, comenzó a declarar Alfredo Peña, otro de los hermanos del menor, quien desbordado por la emoción al recordar a su hermano y reconstruir el día de la desaparición, el joven no pudo contener las lágrimas, rompió en llanto y se quebró por completo, viéndose obligado a interrumpir su relato por unos minutos.
Ante esta situación, Alfredo recibió la contención inmediata de la psicóloga de la DOVIC (Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas), quien le alcanzó un vaso de agua y un pañuelo de papel para ayudarlo a recomponerse antes de continuar con su declaratoria, la cual aún sigue en curso.
Con un tono serio y la voz baja, Cristian Peña se convirtió en el primero de los cinco hermanos de Loan previstos para testificar durante la jornada de hoy.
En medio de un clima de absoluto silencio en la sala, el joven recordó el día a día con el menor desaparecido: “Yo era quien más estaba en la casa y jugaba más con él. Mí mamá lo cuidaba”, rememoró.
Luego de que el tribunal reanudara la sesión tras el cuarto intermedio, el debate oral entró en una etapa crucial con la ronda de testimonios.
Cristian Ramón Peña, uno de los hermanos de Loan, fue el primero de los familiares directos en sentarse frente a los jueces.
La audiencia de este miércoles comenzó con un clima de tensión que obligó a dictar el primer cuarto intermedio de la jornada. La interrupción se dispuso para que el Tribunal delibere sobre un reclamo presentado por las defensas de los imputados.
El planteo inicial apuntó directamente contra el fiscal Carlos Schaefer. Los abogados defensores argumentaron que la fiscalía le atribuyó a Alan Cañete —uno de los diez acusados en la causa paralela que investiga las presuntas maniobras de encubrimiento y desvío en la búsqueda de Loan— afirmaciones falsas durante una reciente declaración a la prensa. Según la defensa, esta distorsión de los hechos es grave, ya que "condicionaría" e influiría en el relato de los testigos que restan declarar.
Quien tomó la palabra para formalizar la queja fue el abogado Rodolfo Amadeo Baqué, representante de los integrantes de la denominada "Banda del hotel". Además, Baqué asiste en su propia defensa a Elizabeth Cutaia (45), una de las principales acusadas que llegó al juicio en libertad, pero que pasó 39 días detenida tras ser arrestada en septiembre de 2024 en Hurlingham. Aunque fue excarcelada en octubre de ese mismo año por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, Cutaia sigue plenamente vinculada al expediente y hoy enfrenta el debate oral en el banquillo de los acusados.
Este miércoles será el turno de Cristian, Alfredo, José, César y Fernando Peña, hermanos de Loan.
Este miércoles será el turno de Cristian, Alfredo, José, César y Fernando Peña, hermanos de Loan.
Mariano Peña, en su declaración, recordó cómo era el nene antes de su desaparición: "Teníamos una relación muy buena. Era un hermano que crecía con felicidad, con alegría, era libre". "Yo lo veía jugar con sus amiguitos y ahora no hacerlo más es doloroso”, agregó.
Luego, al reconstruir lo que pasó en aquel almuerzo familiar, dijo: "Ya era todo raro. Incluso a mi tía, Laudelina, la notaba distinta. Estaba con el celular y no me hablaba". Tras esto, confesó: "No quiero mirar a nadie porque me angustia. Todo lo que se dijo, de lo que se los acusa. Ojalá digan algo. Mis padres sufren".
En cuanto a las donaciones que recibió su familia, Mariano admitió que fue quien se hizo cargo de la recaudación: "Creo que me investigó la AFIP. La gente mandó plata a mi Mercado Pago". Tras esto, indicó que "la plata fue para abogados, comida", y agregó: "Compré una moto para que mi padre vaya al campo y un auto para hacer los trámites”.
María Noguera, la madre del niño desaparecido, centró su declaración ante los jueces en las sospechas que recaen sobre el entorno familiar y los principales detenidos.
En primer lugar, apuntó de manera frontal contra su cuñada: “Si Laudelina está acá, que nos diga dónde está Loan, que pasó y de dónde sacó el botín”, reclamó. Posteriormente, reiteró la desesperación que atraviesa el hogar de la víctima: “Nosotros queremos saber dónde está. Si está vivo o muerto, pero que nos digan dónde está. Tengo el presentimiento de que está vivo”, expresó.
Al describir el calvario que vive desde el día de la desaparición, Noguera remarcó la presunta complicidad de los imputados. “No me importa si están custodiados, ellos saben con quién está, con quién come. Pero nosotros no. Ese es el sufrimiento de la familia. Ese es el dolor, no sabemos nada", relató con angustia.
Finalmente, cuando el tribunal le pidió precisiones ante la frase “Uno de los detenidos lo sabe”, la mujer confirmó con nombre y apellido a quiénes se refería: “Laudelina y Carlos Pérez”. Sus palabras generaron un quiebre en el protocolo de la audiencia cuando el propio exmarino replicó desde su lugar asegurando: “Yo no sé nada”.
María Noguera rememoró el último instante que compartió con su hijo antes de su desaparición, ocurrida el 13 de junio de 2024. Aquella última interacción se dio en los momentos previos al almuerzo en la casa de la abuela Catalina.
“Nos vemos más tarde”, fue lo último que le dijo al niño, cuando él ya estaba subido al caballo en el que partiría hacia la comida familiar acompañado por su padre. Al rememorar esas palabras, María no pudo contener la angustia y rompió en llanto ante los jueces.
La tensión marcó la continuidad de la quinta jornada del juicio con el testimonio de María Noguera, madre de Loan Peña, quien se sentó ante el tribunal y, a diferencia de José, no pudo contener el llanto, quebrándose en al menos tres ocasiones durante el inicio de su relato.
“Nunca me pasó de no saber nada de mis hijos. Ocho hijos crié y están todos como siempre. Estamos todos juntos. El más chiquito no se que le pasó, no sé si está vivo”, manifestó con una angustia que conmovió a los presentes.
Ante el impacto emocional, una psicóloga de los equipos de asistencia le ofreció interrumpir la declaración, pero la mujer rechazó la propuesta y eligió continuar. A pocos metros, Laudelina y los demás imputados del entorno familiar siguieron el relato con atención, aunque sin exhibir ningún tipo de conmoción.
El padre del menor desaparecido relató ante los jueces cómo fueron las horas previas a la desaparición de su hijo, detallando la secuencia que los llevó hasta la casa de la abuela del menor. “Ese día yo agarré mí caballo para ir al campo y, cuando él volvió, que se había ido con su madre, me dijo que quería ver a la abuela“, contextualizó el padre de Loan sobre el inicio de aquella jornada.
Tras esa primera decisión, el testigo explicó cómo se enteró de la reunión familiar al llegar a la vivienda: “Cuando llegué, me encontré con mí mamá y me dice que había un almuerzo. ‘Tu hermana está cocinando’”, sostuvo ante el tribunal.
Con esto terminó su declaración.
El momento de mayor quiebre emocional en el tribunal ocurrió cuando José Peña describió la relación cotidiana que mantenía con su hijo. “Recordarme de él es una emoción para mí, impacta todo. Quiero saber la verdad, es mí amor. Me levantaba con él, tomábamos mate. Es mí compañero. Él me decía, ‘soy tu compañerito, papá’”, manifestó quebrado por el dolor ante los jueces.
José Peña fue el primero en ingresar para brindar su testimonio. Su declaración generó una enorme expectativa y dejó fuertes definiciones que complican el entorno familiar del niño desaparecido.
Al comenzar su testificación ante los jueces, Peña dejó en claro su único objetivo: “Quiero saber la verdad y nada más. El que sabe algo, que diga qué pasó”.
A lo largo de su relato, el padre de Loan apuntó directamente contra la actitud de sus familiares directos durante las primeras horas de la búsqueda. Respecto a su hermana, señaló: “A Laudelina la vi, se alejaba de nosotros, eso me sorprendió. Estaba nerviosa”. En la misma línea, complicó al esposo de esta: “A Benítez me lo crucé en la tranquera. Me dijo que venía de Paniagua, estaba nervioso", afirmó.
Peña también hizo mención al rol del excomisario imputado en la causa: “A Maciel lo vi por la tardecita. Me dijo que esté tranquilo, que esperemos que lo iban a buscar. Me hizo preguntas sobre qué pasó, por dónde salieron”.
El momento más desgarrador de la jornada ocurrió cuando recordó la cotidianidad con su hijo. “Recordarme de él es una emoción para mí, impacta todo. Quiero saber la verdad, es mí amor. Me levantaba con él, tomábamos mate. Es mí compañero. Él me decía, ‘soy tu compañerito papá’”, expresó con profunda angustia.
A pesar de la carga emocional del testimonio, llamó la atención de los presentes que dentro de la sala de audiencias no se implementara ningún tipo de protocolo para evitar la revictimización del testigo.
La quinta jornada del juicio por Loan comenzó con una modalidad mixta. Mientras que el magistrado Fermín Ceroleni está presente de forma física en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes, los jueces Simón Pedro Bracco (Río Negro) y Eduardo Belforte (Formosa) asisten a las deliberaciones de manera remota.
El testimonio de José Peña, padre de Loan, es considerado una pieza clave por la querella y la fiscalía. El hombre se referirá detalladamente a su participación en el almuerzo realizado en la casa de la abuela Catalina, situado en el paraje rural El Algarrobal.
Aquel encuentro familiar marcó el inicio de la tragedia: fue la última vez que se vio al menor con vida antes de que se dirigiera junto a un grupo de adultos y otros niños hacia un naranjal cercano, lugar donde se le perdió el rastro de manera definitiva. Los jueces buscarán detectar contradicciones o precisiones sobre los movimientos de los principales imputados durante los minutos previos y posteriores a la desaparición.
Tras un inicio de juicio accidentado durante la semana pasada, este miércoles se comenzó de 0 y se leerán nuevamente las acusaciones a los imputados.
Una vez se retomó el juicio por la desaparición de Loan, desde secretaría alertaron que no estaban presentes los abogados defensores Di Tella, Monti, Janson, Leguizamon y Pelegrini.
Luego de un extenso cuarto intermedio, el tribunal decidió rechazar el pedido de la Fiscalía para tratar el caso de Rossi Colombo de forma diferenciada y se volverá a dar lectura a la acusación.
Por este motivo, se extenderá esta audiencia, aun sin avances, hasta las 18 de este miércoles.
Además, se obligará a los imputados no detenidos a presentarse en la sala una hora antes de que se inicien las sesiones.
Un representante del tribunal expresó que la reanudación del juicio se demora nuevamente, por lo menos por 20 minutos más.
Jueces, fiscales y abogados se cruzaron por más de una hora por la situación de los imputados y la repercusión mediática.
Tras esto, sin llegar a ningún punto en concreto, el Tribunal dictó un cuarto intermedio.
A raíz de la polémica que generó la falta y posterior incorporación de Rossi Colombo, y la lectura de la acusación cuando se conectó, los fiscales pidieron la detención de todos los imputados para que "esto no vuelva a ocurrir" planteando que el caso se puede anular, como el primer proceso por la muerte de Diego Armando Maradona.
La jornada judicial empezó de manera convulsa. Al volver con la audiencia, se denunció que la conexión del imputado Federico Rossi Colombo, quien ayer faltó y generó polémica, desde Tucumán fue cortada por "falta de datos".
En el comienzo de la audiencia, desde la Fiscalía aquejaron la falta de Alan Cañete, uno de los imputados por encubrimiento.
A pesar de que el juez Fermín Cerolini ordenó que "se queden todos sentados", segundos después todos los miembros del tribunal se levantaron y se fueron momentáneamente para luego dictar un cuarto intermedio.
La audiencia continuará este miércoles a las 9:30 de la mañana con el fin de continuar con los lineamientos de apertura de la querella.
De forma virtual y acompañado de su abogado, el psicólogo forense tucumano Esteban Rossi Colombo se presentó en la audiencia.
Al volver del cuarto intermedio, el tribunal finalizó la lectura de los cargos penales que pesan contra el capitán de navío retirado Carlos Pérez y la exfuncionaria municipal Victoria Caillava. A lo largo del procedimiento, Caillava mostró su disconformidad de manera gestual, moviendo la cabeza en señal de negación cuando la secretaría detalló el episodio del lavado de su camioneta, así como cuando se expuso que no se colocaron las fajas de seguridad correspondientes en el momento en que sus vehículos fueron entregados a la Policía de Corrientes.
Por el contrario, la acusada asintió con la cabeza cuando se leyó un fragmento de su propia declaración indagatoria, en la cual señalaba que al principio creyó que Loan se había perdido, pero que luego dudó de que el niño pudiera haber caminado tanto, manifestando además enojo hacia los adultos a cargo de su cuidado. En aquel testimonio, la mujer insistió en que el grupo estaba compuesto por tres adultos y que, debido al descuido de esas personas, hoy hay gente inocente bajo proceso judicial. Por su parte, la defensa argumentó que Caillava y Pérez decidieron entregar de manera voluntaria su camioneta Ford Ranger y su Ford Ka a la comisaría ante los rumores que circulaban en su contra, justificando dicha acción bajo el temor de que les plantaran alguna prueba falsa.
El inicio de la audiencia se vio interrumpido por varios minutos debido a severos problemas en la conexión remota de Mónica Millapi, una de las principales imputadas por la sustracción del menor. La mujer, quien es enfermera, esposa de Daniel “Fierrito” Ramírez y una de las personas que acompañó a Loan al naranjal, se encuentra cumpliendo arresto domiciliario con tobillera electrónica en la provincia de Neuquén. Ante los constantes cortes en la transmisión de video, su abogado defensor se vio obligado a comunicarse con ella telefónicamente para coordinar que restableciera la conexión a través de su teléfono celular.
Este imprevisto técnico generó una pausa que fue aprovechada por Laudelina Peña para mantener una conversación privada con su abogada defensora. Al reanudarse la actividad, el presidente del tribunal le llamó la atención a la tía de Loan y le advirtió de manera tajante que debía permanecer completamente visible ante la cámara durante todo el desarrollo de la jornada; de lo contrario, se revocaría su modalidad actual y se ordenaría su inmediato traslado a un establecimiento de Gendarmería Nacional para garantizar el correcto seguimiento del debate.
El psicólogo forense tucumano Esteban Rossi Colombo, imputado en la causa por la desaparición de Loan Peña, no se presentó a la audiencia judicial programada para esta mañana. Ante su inasistencia, el profesional fue declarado en rebeldía y el tribunal ordenó de inmediato su detención. El especialista afronta graves cargos en el expediente, ya que está acusado de ser coautor de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada y encubrimiento, además de imputársele falso testimonio en audiencia, violación de secretos y usurpación de títulos por ejercer la psicología sin la matrícula correspondiente en la provincia de Corrientes.
La Fiscalía aprovechó la jornada para solicitar que también se detuviera al resto de los imputados que actualmente transitan el proceso en libertad, pero este requerimiento fue rechazado por el tribunal. Tanto Rossi Colombo como su abogado defensor habían sido debidamente notificados sobre el cronograma de las audiencias a mediados de abril; sin embargo, en el transcurso de ese período, el letrado fue apartado de la defensa del psicólogo, complicando aún más su situación de cara al inicio del juicio.
"Se acreditó que el día 13 de junio de 2024, Loan Peña llegó al campo junto con su padre José María Peña, quien decidió, sin previo aviso, llevar a su hijo a almorzar a la casa de su abuela. Salieron a caballo de su domicilio a las 9 horas aproximadamente. En el lugar ya se encontraba Catalina Peña y al poco tiempo llegaron Antonio Benítez con su hijo. Con posterioridad llegaron Carlos Pérez y María Victoria Caillava alrededor de las 12 en su camioneta Ford Ranger, y finalmente, Daniel Ramírez y Mónica Millapi con su hija y dos sobrinos", relató la Justicia sobre cómo fue el escenario previo a la desaparición del menor.
Y sumaron que "la cronología de los hechos permite cuadrar que la sustracción de Loan ocurrió luego del almuerzo, registrado por una fotografía a las 13.53 horas. Caminando a una zona de monte con personas mayores de edad. Avisando de la desaparición a las 15.36".
Así se determinó el delito de "sustracción y ocultamiento".
Se acusó a "Daniel Ramírez, Antonio Benítez, Mónica Millapi y Laudelina Peña, aprovechando que Jose Peña y la abuela de Loan se encontraban haciendo la sobremesa, conversando con Carlos Pérez y María Caillava, apartaron de la custodia de su padre al menor, usando la excusa de ir a buscar naranjas".
Una vez en el naranjal, se produjo un suceso que desencadenó la sustracción del menor, quien luego fue alejado del lugar y ocultado. Usando para eso el vehículo Ford Ranger del matrimonio Pérez-Caillava, donde encontraron datos oloríficos", y "También se acreditó que para la sustracción se contó con la evasión del comisario Maciel".
Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez, Walter Maciel, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez, ya están presentes en la sala.
Mientras la mayoria de los imptuados están presentes en Corrientes, Mónica del Carmen Millapi sigue la audiencia de forma virtual.
Richar Vallejo, abogado defensor del excomisario Walter Maciel, habló con la prensa local en el marco del juicio por Loan Peña. Ahí, el letrado aseguró estar "convencido de que esto fue un accidente", y mantiene la versión de que el menor fue atropellado por Pérez y Caillava.
A estos dos fue a quienes apuntó como los culpables del hecho y sumó a Laudelina Peña "por mentir".
Además, sumó que su defendido "está ansioso" a la espera del comienzo de la audiencia.
El caso, que se desencadenó en el paraje El Algarrobal aquel 13 de junio de 2024 luego de un almuerzo en la casa de la abuela Catalina, llega a los tribunales con una trama de encubrimiento, desvíos y sospechas cruzadas. Hasta el momento, la causa cuenta con 7 detenidos clave acusados por la sustracción y desaparición del menor, además de una decena de imputados secundarios. Seguí leyendo.
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