Jugaba al Candy Crush mientras manejaba y lo escracharon: "Vas con tu hija y estás jugando"
Un motociclista escrachó a un hombre jugando a los jueguitos mientras manejaba con su hija en el auto. Le sacaron la licencia de conducir.
Un nuevo episodio de irresponsabilidad al volante tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires, donde un motociclista escrachó a un conductor que estaba jugando al Candy Crush mientras manejaba. El hecho se viralizó rápidamente en las redes sociales.
Mirá el momento en el que el hombre jugaba al Candy Crush mientras manejaba
Todo comenzó cuando el motociclista vio a un hombre que estaba manejando un auto mientras jugaba a los jueguitos en su celular. “Estás pelotudeando con el celular”, le dijo el motociclista al hombre.
Unos metros más adelante, el conductor del Volkswagen le tiró el auto encima y comenzaron a discutir. “Estás jugando a los jueguitos”, le volvió a recriminar, a lo que el hombre le respondió: “Imbécil”.
“Vas con tu hija y estás jugando a los jueguitos. Cuida a tu hija”, continuó el motociclista. Y concluyó: “Esto es una cámara, tenes la cara filmada y como jugas. Ahora mira como te filmo la patente y te escracho”.
Según se observa en el video, el conductor tampoco llevaba puesto el cinturón de seguridad. Debido a todas las infracciones, la Agencia Nacional de Seguridad Vial le sacó la licencia de conducir.