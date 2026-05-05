Juan Darthés irá a la cárcel: confirmaron la condena a 6 años de prisión por abuso sexual

La Justicia brasileña dictaminó que el actor Juan Darthés deberá cumplir una condena por abuso sexual de 6 años debido a la denuncia realizada en 2018 por la actriz Thelma Fardín.

De esta forma, quedó firme la condena del Tribunal Regional Federal de la 3ª Región que rechazó las apelaciones que presentó la defensa del actor y confirmó la sentencia en un régimen semiabierto para Darthés, que consiste en salidas durante el día y pasar la noche en la cárcel.

La denuncia se basaba en los hechos ocurridos en 2009, cuando Fardín tenía 16 años y el actor 45 y se encontraban de gira en Nicaragua por el programa de televisión llevado al teatro Patito Feo.

Tras la noticia, la actriz posteó a través de sus redes sociales sus agradecimientos al apoyo recibido por parte de sus seguidores con un video que muestra todo el camino recorrido desde el momento de la denuncia hasta la actualidad.

"Ganamos otra vez", escribió en la descripción de la publicación, en la que también mencionó a las otras mujeres que decidieron dar un paso al frente y denunciar los presuntos abusos que también habían sufrido por parte de Juan Darthés.

Thelma Fardín Reacción Condena A Juan Darthés Posteo Redes Instagram: @soythelmafardin

A su vez, agradeció a “todas las personas que me escriben, me cuentan sus historias y me cruzan en la calle y se les pianta una lágrima, nos fuimos curando entre todas” y estableció que “nosotras ganamos muchas veces ,en el 24, en el 25 y ahora en el 26. Y esta vez que le rechazan los últimos dos recursos en las cámaras más altas de Brasil, en este juicio que fue eterno, que duró ocho años, estoy sola en mi casa y no sé qué hacer y le mando mensajes a la gente que quiero y lo que me sale es agradecer".

"Le quiero contar a toda esa gente, porque lo que necesito hacer es agradecerles", se sinceró Fardín, y añadió: "porque si yo gané y si ganamos todas, es gracias a un montón de gente de cerca, de lejos, que sabe que me sostuvo y que no lo sabe, pero que también me sostuvo desde lo más, más, más profundo de mi corazón a todo el mundo. Gracias a todos por estar ahí. Gracias”.

La respuesta de Amnistía Internacional

Por otro lado, Amnistía Internacional Argentina apoyó el fallo contra Darthés, por lo que esta acción de la Justicia brasileña "ratifica que los hechos ya fueron probados y que no corresponde volver a discutirlos en esta instancia".

"Es un avance importante en un proceso histórico y un mensaje claro: la violencia sexual contra niñas y adolescentes debe ser investigada y sancionada", resaltó la publicación realizada por el organismo.

Amnistía Inernacional Thelma Fardín condena Darthés

"Después de años de lucha, es también una señal sobre la importancia de una justicia que escucha y actúa con perspectiva de género".

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