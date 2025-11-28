Jornada clave: el clan Sena conocerá las penas por el femicidio de Cecilia Stryzsowski
Este viernes se lleva a cabo la tercera audiencia de cesura donde se conocerán las penas del Clan Sena por el femicidio de Cecilia Stryzsowski.
La tercera audiencia de cesura contra el clan Sena, por el femicidio de Cecilia Stryzsowski, se reactiva este viernes y en la sala de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia tras un cuarto intermedio.
En la jornada del jueves se realizó la segunda jornada donde Marcela Acuña, César y Emerenciano Sena, quienes fueron declarados culpables por el crimen, solicitaron informes médicos, mientras que Ricardo Osuna, uno de los defensores de Emerenciano, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, detalló que la solicitud ante la jueza Dolly Fernández incluyó una historia clínica, un legajo de salud penal y demás documentos.
En este sentido, el letrado desmintió que el matrimonio peticionaria la prisión domiciliaria: “Nada que ver”.
El sábado 15 de noviembre, César Sena fue hallado culpable por unanimidad del delito de homicidio doblemente agravado por violencia de género y el vínculo, en calidad de autor, mientras que el jurado popular declaró la responsabilidad penal de Emerenciano y Marcela Acuña como partícipes necesarios.
Por su parte, a Obregón, González y Melgarejo se los encontró responsables por encubrimiento agravado, al tiempo que la única absuelta fue Griselda Reinoso.
Se espera que el Clan Sena reciba la pena de prisión perpetua dada la gravedad del ilícito que es femicidio, de acuerdo al artículo 80 del Código Penal.
Griselda Reinoso recibió la absolución por el presunto encubrimiento del crimen, al tiempo que Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Gustavo Obregón fueron declarados culpables por el mismo delito.
La joven fue vista por última vez el 2 de junio de 2023, cuando ingresó a una vivienda que la familia Sena tenía en las afueras de Resistencia, pero nunca salió, de acuerdo a las imágenes que aportaron las cámaras de seguridad ubicadas en el barrio.
Si bien el cuerpo nunca apareció, los fiscales reunieron pruebas suficientes para establecer que la mujer fue asesinada, descuartizada y luego carbonizada, mientras que sus restos fueron esparcidos en una zona aledaña a la propiedad de sus suegros.