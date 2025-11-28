Jornada clave: el clan Sena conocerá las penas por el femicidio de Cecilia Stryzsowski

Live Blog Post

La jueza rechazó uno de los pedidos de los acusados

Esta mañana, la jueza Dolly Fernández rechazó los pedidos de junto médica realizados por la defensa del Clan Sena. El miércoles, los abogados de César habían exigido una junta médica integral para evaluar el estado mental de su cliente.

Asimismo, los representantes de Emerenciano y Acuña intentaron incorporar estudios clínicos y antecedentes de salud con la intención de dejar asentado un cuadro que, en el futuro, pudiera sustentar una solicitud de prisión domiciliaria.