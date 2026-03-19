Intento de femicidio en La Plata: apuñaló a su pareja frente a su hijo y se entregó poco después

Jonatan Leonel Chazarreta quedó detenido por el intento de femicidio de Mariela Soledad Santos, perpetrado en la casa que ambos compartían en La Plata.

Un brutal intento de femicidio conmocionó este miércoles a la ciudad de La Plata. El episodio se desencadenó cuando efectivos policiales se encontraron con una escena escalofriante: al llegar a un domicilio, encontraron a Jonatan Leonel Chazarreta, quien admitió espontáneamente el ataque. Detrás de él, un menor de edad denunció desesperado que su madre, Mariela Soledad Santos, estaba herida.

Al ingresar a la propiedad, el personal policial halló a la mujer, de 35 años, recostada sobre un sillón con tres puñaladas: dos en el tórax y una en la zona de las costillas. La mujer fue derivada de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde confirmaron que se encuentra fuera de peligro, pero bajo observación por la gravedad de las lesiones.

image De acuerdo con el relato de la propia víctima antes de ser trasladada, la agresión se produjo a raíz de una discusión en la que Chazarreta la acusaba de una presunta infidelidad.

Las armas encontradas dentro de la casa en La Plata Durante la requisa del domicilio, los peritos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires lograron incautar elementos que complican severamente la situación del detenido, como un cuchillo tipo facón con manchas hemáticas, presumiblemente utilizado en el ataque, hallado en el suelo de una habitación, y una escopeta rebatible cargada que se encontraba sobre una cama.