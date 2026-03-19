Intento de femicidio en La Plata: apuñaló a su pareja frente a su hijo y se entregó poco después
Jonatan Leonel Chazarreta confesó el intento de femicidio al ser abordado por la policía. Mariela Soledad Santos permanece internada tras ser apuñalada.
Un brutal intento de femicidio conmocionó este miércoles a la ciudad de La Plata. El episodio se desencadenó cuando efectivos policiales se encontraron con una escena escalofriante: al llegar a un domicilio, encontraron a Jonatan Leonel Chazarreta, quien admitió espontáneamente el ataque. Detrás de él, un menor de edad denunció desesperado que su madre, Mariela Soledad Santos, estaba herida.
Al ingresar a la propiedad, el personal policial halló a la mujer, de 35 años, recostada sobre un sillón con tres puñaladas: dos en el tórax y una en la zona de las costillas. La mujer fue derivada de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde confirmaron que se encuentra fuera de peligro, pero bajo observación por la gravedad de las lesiones.
De acuerdo con el relato de la propia víctima antes de ser trasladada, la agresión se produjo a raíz de una discusión en la que Chazarreta la acusaba de una presunta infidelidad.
Las armas encontradas dentro de la casa en La Plata
Durante la requisa del domicilio, los peritos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires lograron incautar elementos que complican severamente la situación del detenido, como un cuchillo tipo facón con manchas hemáticas, presumiblemente utilizado en el ataque, hallado en el suelo de una habitación, y una escopeta rebatible cargada que se encontraba sobre una cama.
La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 del Departamento Judicial La Plata, bajo la carátula de homicidio en grado de tentativa.
Además, las autoridades trabajan en determinar si existían denuncias previas por violencia de género o medidas cautelares vigentes que el agresor hubiera violado al momento del ataque.