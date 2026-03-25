Insólito: un jubilado alquilaba su casa como prostíbulo y pagó millones para evitar el juicio

Un jubilado fue acusado de facilitar un prostíbulo en Neuquén y evitará el juicio tras pagar una suma millonaria a la víctima en un acuerdo judicial.

El jubilado logró un acuerdo con una de las víctimas y evitó ir a juicio.

El increíble descubrimiento ocurrió en Neuquén, donde un jubilado de unos 70 años fue acusado de prestar su casa para que funcione de prostíbulo durante tres años. Luego de una investigación de varios años, el hombre fue descubierto y ahora enfrenta una condena a prisión.

Este hombre fue acusado de facilitar un establecimiento para la trata de personas y la explotación sexual, ubicado en la calle Libertad al 900, del cual además, él obtenía un rédito económico. Una causa que, además, tomó mayor peso después de que una de las mujeres querellantes contara lo que ocurría.

El giro dentro de la causa del jubilado De todas formas, la misma se extendió por varios años, donde las dos partes involucradas en el hecho tomaron la decisión de un acuerdo de reparación integral, donde el acusado pagó una suma millonaria para evitar ir a juicio. La misma fue aceptada tanto por la víctima como por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Además del acuerdo, el juez tuvo en consideración que el acusado padece cáncer y hacía difícil la instancia de un juicio oral. Por lo que el Tribunal Oral Federal (TOF) confirmó este acuerdo y detalló que el jubilado tendrá que pagar $4 millones a la víctima.