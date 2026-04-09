Indignación en Chile: le robó a una jubilada mientras rezaba de rodillas en una iglesia

Ocurrió en una parroquía de Concepción, Chile, y quedó todo grabado. El ladrón aprovechó el momento de oración de la mujer para sustraerle sus pertenencias.

El robo en una iglesia de Chile quedó grabado por las cámaras de seguridad.

Un robo dentro de una iglesia a una jubilada mientras oraba causó un profundo repudio en la ciudad de Concepción, Chile. La adulta mayor, que se encontraba orando de rodillas, fue víctima de un hurto por parte de un delincuente que ingresó al templo con el único fin de delinquir. Todo quedó captado por las cámaras de seguridad.

El video del robo en la iglesia Las imágenes captadas en video mostraron las acciones del sospechoso. Primero, ingresó al recinto religioso, se ubica sigilosamente detrás de su víctima —quien estaba concentrada en su oración— y, tras observar los bolsos que la rodeaban, toma uno de ellos con rapidez para huir de inmediato.

iglesia robo Ante la repetición de estos hechos, las autoridades de la Parroquia del Sagrario, donde ocurrió el hecho, decidieron viralizar el video para alertar a la comunidad e intentar identificar al delincuente.