Imputan a un hombre en Río Negro por crueldad animal tras matar a la perra de su vecina

La perra de 8 años murió tras el ataque del hombre que fue imputado por la Justicia de Río Negro por crueldad animal.

La perra de raza American Bully Pocket murió tras el ataque del vecino, que fue imputado por la Justicia de Río Negro por crueldad animal.

Un caso de extrema violencia generó conmoción en la ciudad de Cipolletti, en la provincia de Río Negro. Un hombre fue imputado por el delito de crueldad animal luego de provocar la muerte de Bella, la perra de ocho años de su vecina, tras golpearla brutalmente en la cabeza con un objeto contundente.

El hecho ocurrió el 18 de septiembre de 2025 en el barrio 4 de Agosto, según informó el Ministerio Público Fiscal rionegrino. De acuerdo con la reconstrucción judicial, el episodio se desencadenó cuando la perra —una American Bully Pocket de ocho años— asomó su cabeza por un orificio en el alambrado que separaba ambas viviendas. En ese instante, el acusado reaccionó con violencia y la atacó.

Imputación por crueldad animal El impacto fue determinante. La necropsia veterinaria estableció que el golpe le provocó una luxación cervical y un traumatismo severo que derivaron en la obstrucción de las vías respiratorias. A esto se sumó la aspiración de fluidos, lo que terminó generando un cuadro de asfixia que causó la muerte del animal.

La imputación fue formalizada durante una audiencia realizada en el Foro Penal de Cipolletti. Allí, la fiscalía presentó los cargos bajo la figura de crueldad animal, contemplada en el artículo 3, inciso 7°, de la Ley 14.346. El acusado fue señalado como autor directo del hecho.