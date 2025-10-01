Impactante: la supuesta mordedura en la mano de Sotacuro que serían de Brenda, Morena o Lara

El caso del triple asesinato narco de Florencio Varela sigue sumando pruebas y evidencias. Tras la captura de Víctor Sotacuro Lázaro , chofer acusado de colaborar en el asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), los investigadores pusieron la lupa sobre unas lesiones visibles en sus manos.

Sotacuro fue detenido el viernes pasado en un hostal de Villazón, Bolivia , y en las fotografías tomadas al momento de su arresto se observan lastimaduras, principalmente en su mano derecha.

Según explicó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso , la marca sería compatible con una mordedura , lo que alimenta la hipótesis de que alguna de las jóvenes intentó defenderse en medio del ataque.

No obstante, fuentes judiciales señalaron a los medios que los peritos que analizaron de forma preliminar la herida no pueden confirmar que se trate de impresiones dentales , aunque tampoco descartan esa posibilidad. Por ese motivo, se remitieron muestras tomadas debajo de las uñas del acusado para ser cotejadas con el ADN de las víctimas. El hisopado subungeal fue ordenado por el fiscal de La Quiaca, Alberto Mendevil, y será enviado a su par de La Matanza, Adrián Arribas, quien lleva adelante la investigación principal.

Además, los peritos detectaron "irritaciones" en la nuca de Sotacuro, que atribuyen a un corte de pelo hecho de manera rápida con el fin de pasar desapercibido durante la fuga. En otra fotografía que se viralizó en redes sociales se observan también raspones en su mano izquierda.

Aunque el chofer del VW Fox negó haber participado en el crimen, los investigadores creen que estuvo dentro de la propiedad cuando las jóvenes fueron torturadas y asesinadas. No descartan tampoco que haya tenido un rol clave como chofer del jefe de la banda, "Pequeño J", o de su ladero, Matías Agustín Ozorio, ambos también señalados como protagonistas del triple femicidio que conmociona al país.