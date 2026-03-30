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Impactante accidente: un camión cayó al zanjón Frías

Un grave accidente alteró la rutina del mediodía en la Ciudad de Mendoza, cuando un camión que trasladaba un container terminó volcado dentro del zanjón Frías.

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Camión caído zanjón Frías
Marcos García
Camión caído zanjón Frías
Marcos García
camión.v1
Camión caído zanjón Frías
Marcos García

Un grave accidente alteró la rutina del mediodía en la Ciudad de Mendoza, cuando un camión que trasladaba un container terminó volcado dentro del zanjón Frías. El hecho generó sorpresa entre peatones y automovilistas que circulaban por el lugar, quienes no lograban explicar cómo el camión terminó en el zanjón.

Así rescataban al chofer en el zanjón Frías

Camión en el zanjón Frías
Camión Morón

El episodio ocurrió en la intersección de calle Morón y Avenida San Martín. Según los primeros reportes, se desconocen las causas que llevaron al rodado a perder el control y caer en el canal, en un sector donde el tránsito suele ser constante y el margen de error es mínimo.

Así quedó volcado el camión

Camión Morón 2

Producto del impacto, el camionero sufrió diversas heridas y debió ser asistido en el lugar por personal de emergencias. Mientras tanto, efectivos de tránsito montaron un operativo para ordenar la circulación y evitar nuevos incidentes, ya que la presencia del camión dentro del zanjón complicó significativamente el paso vehicular en ese tramo.

Camión zanjón Frías
Camión en el zanjón Frías
Camión caído

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