Horror en Hurlingham: discutió con su amigo en plena calle y lo mató a tiros

Una cámara de seguridad captó el momento en el Sebastián Leandro Demichelis (18) sacó un arma y gatilló contra Diego Eduardo Consencao (32).

El violento hecho ocurrió en el cruce entre las calles Bradley e Inés de Pons.

Un nuevo episodio de violencia tuvo lugar a plena luz del día en la localidad bonaerense de Hurlingham, donde un joven le disparó a un hombre tras una discusión. Como consecuencia del ataque, el hombre de 32 años fue trasladado al hospital, donde murió producto de las heridas de gravedad.

Video: un joven le discutió con su amigo y lo mató Discutió con su amigo en plena calle y lo mató a tiros El trágico hecho ocurrió el miércoles, cerca de las 13.15, en el cruce entre las calles Bradley e Inés de Pons. Una cámara de seguridad registró el momento del ataque.

En el video se vio cómo tres amigos andaban en bicicleta, cuando de un momento a otro, dos de ellos tuvieron una discusión. Uno segundos después, Sebastián Leandro Demichelis (18) sacó un arma y gatilló contra Diego Eduardo Consencao (32).

Consencao le intentó sacar el arma, pero durante el forcejeo, resultó herido. En la imagen se observó que la víctima salió corriendo. Sin embargo, durante su intento de fuga, recibió otro disparo.

Inmediatamente, los jóvenes de 18 y 17 años se fueron del lugar del hecho. Demichelis se fue en la bicicleta del menor, mientras que Ezequiel Isaías Morán (17) se fue caminando.