Histórico secuestro narco en Mendoza: quién es el salteño apuntado como el dueño de los 91 kilos de cocaína
Se trata de Héctor Murillo Tolaba, dueño de vivienda donde incautaron el cargamento de cocaína. Junto a su pareja, está complicado en la investigación narco.
Después del histórico secuestro de droga que concretó el último viernes la Policía Contra el Narcotráfico (PCN) en Guaymallén, la investigación narco continúa y los detectives de la causa buscan avanzar contra los responsables del cargamento de 91 kilos de cocaína. En ese sentido, el principal apuntado es el dueño de la casa donde estaba oculto el cargamento.
Fuentes cercanas a la causa revelaron a MDZ que se trata de Héctor Miguel Murillo Tolaba, un salteño que lleva varios años asentado en Mendoza junto a su familia. Pese a que la pesquisa tiene más de una treintena de sospechosos identificados, el hombre de 36 años y su cónyuge, identificada como Sandra Nievas, se encuentran fuertemente complicados en el expediente que lidera la fiscal federal Patricia Santoni, agrega la información judicial.
El detalle del secuestro
De todos modos, hasta este lunes la pareja no había sido detenida y mucho menos imputada por los 92 ladrillos de cocaína, con un peso de 90,980 kilogramos, incautados en la propiedad de calle Paraná. Allí también dieron con una bolsa con 232 gramos de esa misma sustancia blaquecina y otro envoltorio con cogollos y picadura de cannabis.
Pero eso no fue todo, ya que los sabuesos especializados en casos de narcocriminalidad secuestraron en ese lugar otros elementos que serán analizados y podrían sumar información relevancia para la causa: cinco celulares, una tablet, una libreta con anotaciones, documentación y un rollo de cinta adhesiva amarilla, idéntica a la que cubría los bloques de cocaína compactada.
Asimismo, en la casa que, de acuerdo con la investigación pertenece a Murillo Tolaba, se hallaron 80.750 dólares (unos 117 millones de pesos al cambio actual), 1.237.310 de pesos argentinos y 227.000 pesos chilenos.
Gran cantidad de dinero y familiares identificados
Por su lado, el allanamiento restante también tuvo lugar en un inmueble vinculado a Murillo Tolaba, ya que se trata de una vivienda de calle Don Bosco al 7.800, en Rodeo del Medio, Maipú. Tanto al sospechoso como a su hermano están domiciliados en esa propiedad, donde los efectivos de la PCN no encontraron droga, pero si decomisaron una importante cantidad de dinero: 136.901.600 de pesos, que dieron cuenta de las grandes cifras que maneja la banda responsable del cargamento incautado.
En ese lugar también secuestraron cinco celulares, papeles con anotaciones de interés para la pesquisa y llaves de tres vehículos: un Volkswagen Vento y dos camiones (un Mercedes Benz y un Volkswagen). En tanto, identificaron a dos hombres y dos mujeres de apellido Tolaba —una de ellas menor de edad—, que serían familiares de Murillo Tolaba, y otra mujer de nacionalidad boliviana.
Todos los mayores de edad que se encontraban en la casa al momento de la medida, fueron citados a declarar este lunes en los Tribunales federales de calle España, en la Ciudad de Mendoza, para continuar avanzando con la investigación.
El origen y destino de la droga
El secuestro que la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, definió como "histórico" tuvo su origen en una investigación que apuntó contra la familia de Murillo Tolaba. De acuerdo con fuentes allegadas a la instrucción, el nexo de los sospechosos con la provincia de Salta fue clave para que el cargamento arribara a la provincia de Mendoza.
Sin embargo, estiman que el recorrido de la droga comenzó en Bolivia, donde la sustancia sería producida y empaquetada para su distribución a gran escala. Claramente, el destino de los 92 ladrillos de cocaína eran el Gran Mendoza, aunque una línea investigativa busca determinar si parte de la sustancia debía ser posteriormente trasladada a puntos de venta en San Luis y San Juan o si buscaban ingresarlos a Chile a través de la frontera cordillerana.
Así las cosas, la incautación en Rodeo del Medio sería sólo la "punta del iceberg" y los detectives mendocinos esperan poder profundizar las averiguaciones sobre los movimientos, contactos y relaciones de la banda, para desbaratarla por completo y ponerle fin a esa red delictiva.