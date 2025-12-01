Histórico secuestro narco en Mendoza: quién es el salteño apuntado como el dueño de los 91 kilos de cocaína

Después del histórico secuestro de droga que concretó el último viernes la Policía Contra el Narcotráfico ( PCN ) en Guaymallén , la investigación narco continúa y los detectives de la causa buscan avanzar contra los responsables del cargamento de 91 kilos de cocaína . En ese sentido, el principal apuntado es el dueño de la casa donde estaba oculto el cargamento.

Fuentes cercanas a la causa revelaron a MDZ que se trata de Héctor Miguel Murillo Tolaba , un salteño que lleva varios años asentado en Mendoza junto a su familia. Pese a que la pesquisa tiene más de una treintena de sospechosos identificados, el hombre de 36 años y su cónyuge, identificada como Sandra Nievas , se encuentran fuertemente complicados en el expediente que lidera la fiscal federal Patricia Santoni , agrega la información judicial.

De todos modos, hasta este lunes la pareja no había sido detenida y mucho menos imputada por los 92 ladrillos de cocaína , con un peso de 90,980 kilogramos, incautados en la propiedad de calle Paraná. Allí también dieron con una bolsa con 232 gramos de esa misma sustancia blaquecina y otro envoltorio con cogollos y picadura de cannabis.

Pero eso no fue todo, ya que los sabuesos especializados en casos de narcocriminalidad secuestraron en ese lugar otros elementos que serán analizados y podrían sumar información relevancia para la causa: cinco celulares, una tablet, una libreta con anotaciones, documentación y un rollo de cinta adhesiva amarilla, idéntica a la que cubría los bloques de cocaína compactada.

Asimismo, en la casa que, de acuerdo con la investigación pertenece a Murillo Tolaba , se hallaron 80.750 dólares (unos 117 millones de pesos al cambio actual), 1.237.310 de pesos argentinos y 227.000 pesos chilenos .

Gran cantidad de dinero y familiares identificados

Por su lado, el allanamiento restante también tuvo lugar en un inmueble vinculado a Murillo Tolaba, ya que se trata de una vivienda de calle Don Bosco al 7.800, en Rodeo del Medio, Maipú. Tanto al sospechoso como a su hermano están domiciliados en esa propiedad, donde los efectivos de la PCN no encontraron droga, pero si decomisaron una importante cantidad de dinero: 136.901.600 de pesos, que dieron cuenta de las grandes cifras que maneja la banda responsable del cargamento incautado.

secuestro cocaína en maipú - operativo La propiedad de calle Paraná donde dieron con los 91 kilos de cocaína. Gentileza.

En ese lugar también secuestraron cinco celulares, papeles con anotaciones de interés para la pesquisa y llaves de tres vehículos: un Volkswagen Vento y dos camiones (un Mercedes Benz y un Volkswagen). En tanto, identificaron a dos hombres y dos mujeres de apellido Tolaba —una de ellas menor de edad—, que serían familiares de Murillo Tolaba, y otra mujer de nacionalidad boliviana.

Todos los mayores de edad que se encontraban en la casa al momento de la medida, fueron citados a declarar este lunes en los Tribunales federales de calle España, en la Ciudad de Mendoza, para continuar avanzando con la investigación.

El origen y destino de la droga

El secuestro que la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, definió como "histórico" tuvo su origen en una investigación que apuntó contra la familia de Murillo Tolaba. De acuerdo con fuentes allegadas a la instrucción, el nexo de los sospechosos con la provincia de Salta fue clave para que el cargamento arribara a la provincia de Mendoza.

secuestro cocaína en maipú - operativo 1 La falsa pared donde ocultaba en cargamento de droga. Gentileza.

Sin embargo, estiman que el recorrido de la droga comenzó en Bolivia, donde la sustancia sería producida y empaquetada para su distribución a gran escala. Claramente, el destino de los 92 ladrillos de cocaína eran el Gran Mendoza, aunque una línea investigativa busca determinar si parte de la sustancia debía ser posteriormente trasladada a puntos de venta en San Luis y San Juan o si buscaban ingresarlos a Chile a través de la frontera cordillerana.

Así las cosas, la incautación en Rodeo del Medio sería sólo la "punta del iceberg" y los detectives mendocinos esperan poder profundizar las averiguaciones sobre los movimientos, contactos y relaciones de la banda, para desbaratarla por completo y ponerle fin a esa red delictiva.