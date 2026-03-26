Hallaron un feto dentro de un frasco tirado en un tacho de basura en Dean Funes

El hallazgo del feto dentro de un frasco ocurrió el miércoles en la localidad cordobesa de Deán Funes durante tareas de limpieza en la vía pública.

Un feto fue encontrado dentro de un frasco en la ciudad cordobesa de Deán Funes y la Justicia investiga el hecho.

Un impactante hallazgo conmocionó el miércoles a la ciudad de Deán Funes, en la provincia de Córdoba, luego de que empleados municipales que realizaban tareas de limpieza y mantenimiento urbano encontraran un feto humano dentro de un frasco de vidrio en la vía pública. El episodio ya es investigado por la Justicia.

El hecho se registró en calle Zanichelli, entre Bolívar y Mariano Moreno. Según el testimonio de uno de los trabajadores urbanos, al revisar residuos acumulados en el sector detectó un recipiente sospechoso y, al observar su interior, advirtió que contenía un feto.

dean funes hallazgo de un feto Investigan el origen del feto De inmediato, el empleado dio aviso a la Policía, que acudió al lugar y procedió a preservar la escena. Posteriormente, se notificó a la fiscalía de turno, que tomó intervención para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Fuentes del caso indicaron que ahora se busca establecer el origen del feto y las circunstancias en las que fue abandonado, en el marco de una investigación que se encuentra en pleno desarrollo.