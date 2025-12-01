Grand Bourg: la familia de una alumna destrozó una escuela y quemó con agua hirviendo a los docentes
El hecho ocurrió dentro del predio que comparten la Escuela Secundaria N°18, la Escuela Primaria N°29 y el nivel inicial en la ciudad de Grand Bourg.
Un enfrentamiento entre dos alumnas en una escuela ubicada en Grand Bourg derivó en un preocupante hecho de violencia. Allí, la familia de una de las jóvenes destrozó el comedor y quemó con agua hirviendo a los docentes.
El episodio ocurrió el viernes dentro del predio que comparten la Escuela Secundaria N°18, la Escuela Primaria N°29 y el nivel inicial. Según se supo, el incidente comenzó cuando dos estudiantes protagonizaron una pelea y varios docentes intervinieron para separarlas.
Te Podría Interesar
Una vez finalizada la situación, familiares de una de las chicas se acercaron a la institución y solicitaron un encuentro con el director. La autoridad escolar no los recibió, por lo que el grupo decidió ingresar por el comedor de la primaria, que tiene un espacio común entre los tres establecimientos.
En ese momento, el auxiliar preparaba mate cocido para la merienda de los alumnos. De acuerdo con su relato, los agresores tomaron ollas con agua hirviendo y las arrojaron hacia quienes se encontraban en el lugar. Luego continuaron con daños en distintos sectores del establecimiento.
Portón, mesas y vajilla destruidas: así quedó la escuela
El portón del comedor, que separa los distintos niveles, quedó destruido, al igual que las mesas que los chicos utilizan para almorzar y merendar. Las bebidas terminaron volcadas en el piso y los platos y vasos fueron destruidos.
El lunes, la actividad comenzó con demora debido a una reunión entre directivos y representantes de Educación de la provincia. El objetivo del encuentro fue determinar líneas de acción tras el episodio y evaluar medidas de prevención dentro del complejo.
De acuerdo a los primeros datos brindados, la familia agresora ya cuenta con antecedentes por problemas ocurridos también con la misma alumna. Desde la institución realizaron la denuncia en la comisaría local y la tía de la menor fue demorada, aunque ya recuperó la libertad. Mientras tanto, los docentes aseguran que viven con temor de ir a trabajar.