Escándalo: una madre le pegó una piña a una docente a la salida de una escuela en San Martín

El hecho ocurrió en una escuela de nivel primario en la localidad de San Martín. La docente tuvo que ser hospitalizada debido a los golpes de una madre.

Una docente de la escuela primaria N° 84 Benjamín Matienzo del barrio Sarmiento fue agredida por la madre de una alumna este miércoles. Hasta el momento, no se conocen las causas de la agresión que le habría dejado el ojo comprometido a la docente. La comunidad educativa de San Martín llamó a un paro para reclamar por mejores condiciones laborales.

Escuela San Martín golpearon a una docente Qué sucedió en la escuela de San Martín La docente, encargada de enseñar en segundo grado del nivel primario habría sufrido una golpiza de acuerdo con otras maestras compañeras de trabajo cuando subía al auto de su esposo.

No obstante, hubo una rápida reacción de todo el cuerpo docente y no docente de la institución que convocaron a un paro de actividades y que se reunieron en la Plaza Alem frente a la escuela para reclamar por más seguridad, garantías para los que están frente a las aulas y una reforma completa de la ley de educación.

Marcha de docentes en SAN MARTÍN "Nunca vi tanta agresión contra una docente", afirmó Karina, una de las docentes de la Escuela N°84 y compañera de la maestra atacada, quien explicó que su colega "no quiere volver a la escuela por miedo". Muchas de las maestras presentes en la marcha expresaron que se encuentran en soledad cuando ocurren situaciones de este estilo tanto fuera como dentro del aula, y que la violencia incluso de los chicos hacia los docentes ya es una realidad del día a día.