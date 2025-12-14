Grababa a niñas en los camarines y murió tras arrojarse por una ventana en el Palacio Libertad

Un empleado fue descubierto grabando a niñas en los vestuarios durante una gala en el Palacio Libertad y murió tras arrojarse por una ventana.

Un horroroso hecho ocurrió este viernes en el Palacio Libertad, luego de que un empleado de Elencos Estables de la Nación fuera descubierto grabando a niñas de la Escuela de Formación Nacional en Danza mientras se cambiaban. Los padres de las menores, increparon al hombre y, en medio de la situación, decidió arrojarse desde una ventana del edificio.

Todo se dio en el marco de la gala de “Navidades del mundo”, que se llevó a cabo en la Sala Auditorio Nacional, en donde también participaron el Coro Polifónico Nacional y el Coro Nacional de Niños. Luego de finalizado el evento, el hombre se acercó a los camarines para grabar a las menores de edad.

Aparentemente, el personal de seguridad del Palacio fue advertido por la presencia de esta persona en la zona de vestuario de las bailarinas, por lo que, al enterarse de esto, los padres de las niñas lo acusaron del hecho.

El momento donde el hombre saltó por la ventana del Palacio Libertad Inmediatamente, las autoridades intervinieron en el lugar y decidieron apartar a este empleado a otro sector del edificio. Según informaron, el hombre habría sufrido una crisis nerviosa, por lo que decidió saltar por una ventana del segundo piso del edificio que da a la calle Bouchard.

El acusado debió ser asistido en el lugar por los efectivos y personal del SAME, que lo trasladaron a un hospital con heridas graves. Finalmente, a raíz de estas heridas, el hombre falleció este sábado.