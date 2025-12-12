"Naturalicé sus manoseos", el calvario del nieto de la directora de Ballet Salta

“Para mí es muy doloroso, me costó mucho poder hablarlo. Yo sentí mucha vergüenza durante mucho tiempo. No sabía ni cómo manejarlo“, dijo el hombre de 31 años. Según explicó el nieto de la directora de Ballet Salta , los abusos comenzaron cuando tenía 10 años y se extendieron a sus 17.

“La primera vez fue a los 10 años y fue muy fuerte, porque ella empezó con manoseos y cosas que yo en su momento naturalicé. Ella me decía que no tenía que contar porque íbamos a tener un problema".

La abusadora es Marina Tondini de Jiménez, abuela paterna de la víctima, y directora del Ballet Salta. Jiménez aseguró que su padre se encuentra “destruido” por la situación: “Nunca lo vi mal, nunca en la vida. Siempre fue una persona que si estaba mal no se lo notaba y debe haber sido la única vez que lo vi tan destruido. Él la fue a confrontar y ella le dijo que había pasado, pero una vez “.

“Yo hoy trabajo con mi terapeuta, lo trabajé y lo sigo trabajando. Me dijo una psicóloga en las pericias que esto lo voy a llevar por siempre”, lamentó.

Cuando transcurría 2022 y a punto de cumplir 30 años, la afectada reportó a su abuela, con el apoyo de sus progenitores y su hermano. Doce meses antes, logró compartir lo sucedido por primera vez con un amigo.

Sobre la condena recibida por su abuela, el hombre dijo: "Cuando recibí el mensaje de los 10 años, para mí fue un alivio. Yo lo que quiero dejar es un mensaje claro para todos: que hablen. Es muy difícil, yo sé que es muy difícil y que muchas veces no están acompañados por las familias”.

“Quiero dejar en claro esto, que hablen y que las familias traten de acompañar. Yo me he sentido muy solo durante mucho tiempo hasta que pude hablar”.

La sentencia a la directora de Ballet

El país se encuentra conmocionado por un nuevo caso de abuso sexual infantil. La directora de Ballet Salta, Marina Tondini de Jiménez, fue condenada a 10 años de prisión por abusar sexualmente de su nieto. A pesar de la condena, Marina se encuentra en libertad.

La condena llegó tras una denuncia realizada en junio de 2022 por la víctima, Emanuel Jiménez, quien relató los abusos sufridos entre los 10 y los 17 años, cuando iba a visitar a su abuela y se quedaba a dormir en su casa en la ciudad de Salta.