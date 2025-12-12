"Toda mi vida la dediqué a los niños": rompió el silencio la directora de Ballet Salta condenada por abusar de su nieto

La directora de Ballet Salta, Marina Tondini de Jiménez, quien fue condenada a 10 años de prisión, aseguró ser inocente y apuntó contra la madre de su nieto.

La directora de Ballet Salta, Marina Tondini de Jiménez, fue condenada a 10 años de prisión por abusar sexualmente de su nieto. A pesar de la condena, Marina se encuentra en libertad y según adelantó, apelará el fallo.

En diálogo con los medios, Tondini manifestó que el juicio fue “demasiado rápido”. Y expresó: “Toda mi vida la he dedicado a los niños y jóvenes”.

Y continuó: “He sido la madre que he podido ser, a pesar de mis viajes, a pesar de mis giras”. Según explicó, su hijo se casó con una de sus alumnas. “Esta nuera jamás me quiso, siempre estuvo en competencia conmigo, siempre, a pesar que uno le dio el lugar para que se luzca. Siempre se las arreglaba”, señaló, en diálogo con El Tribuno.

En cuanto a su nieto Emanuel Jiménez, quien radicó la denuncia por abuso sexual, Tondini sostuvo que él le cambio la vida. "Me dio alegrías", confesó. Sin embargo, dice que las acusaciones de su nieto no tienen que ver con las pruebas. "Dice: 'Yo iba siempre', y mi nuera en la declaración dice: 'Yo no los dejaba ir casi nunca'. O sea, hubo muchas falencias en la parte del juicio", aseguró.

El quiebre en la relación entre la directora de Ballet Salta y su nieto A fines de 2022, la relación entre Tondini y Jiménez se quebró debido a la desaparición de plata en la casa de la mujer. “Se enojó, insultó, se peleó muy mal, y se fue”, detalló. La acusada mencionó que incluso su hijo le preguntó cómo había sido capaz de abusar a su nieto. “No hubo ningún testimonio, solo que mi hijo le creyó y todos repetían lo mismo. Nadie vio nada. Los testimonios fueron la madre, el padre, la hermana, César y el psicólogo”, lamentó.