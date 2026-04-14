Golpes y muerte en Comodoro Rivadavia: la madre y al padrastro de Ángel seguirán detenidos

En una audiencia marcada por la tensión y el dolor, la justicia avanzó formalmente en la investigación por la muerte de Ángel , el niño cuyo fallecimiento conmocionó a la comunidad. Durante la lectura de la imputación, los informes forenses fueron determinantes: los peritos confirmaron que el paro cardíaco que sufrió el menor no fue un evento aislado, sino la consecuencia directa de lesiones sufridas con anterioridad .

El Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva por seis meses para ambos acusados. Los argumentos fueron contundentes: existe riesgo de fuga y, sobre todo, de entorpecimiento de la investigación.

El proceso estuvo a cargo del juez Alejandro Soñis, mientras que el Ministerio Público Fiscal fue representado por el fiscal jefe Cristian Olazábal, junto a Facundo Oribones y Diana Guzmán. La defensa de los imputados está en manos de los defensores públicos Vanesa Vera y Alejandro Varas.

Maicol , el padrastro de Ángel, prestó declaración ante la fiscalía y rechazó de plano las acusaciones de maltrato. El hombre buscó desmarcarse de la imagen de violencia que circula en la opinión pública y aseguró que tanto él como Mariela , la madre del niño, son inocentes de los cargos que se les imputan.

"Al nene se lo corregía como a cualquier otro: se le sacaba un juguete o la televisión. Pero eso que dicen de que le pegábamos o que lo bañábamos con agua fría, eso nunca sucedió", afirmó Maicol ante la justicia.

El imputado detalló cómo fueron las horas previas al desenlace fatal. Según su testimonio, durante la madrugada Ángel se había orinado encima, una situación que manejaron sin violencia. Más tarde, mientras el niño dormía, notaron algo extraño en su respiración.

El ronquido: Maicol declaró que sintieron que Ángel roncaba con fuerza.

El silencio: "De repente escuchamos que dejó de hacerlo", relató, momento en el que se habrían dado cuenta de que algo grave ocurría.

Denuncia de abandono y "escrache" social

Otro de los puntos clave de su defensa fue la respuesta ante la acusación de abandono de persona. Maicol explicó que el primer día que llevaron a Ángel al hospital, se retiraron por indicación médica, pero regresaron a la brevedad. "En todo momento estuvimos presentes", sostuvo.

Asimismo, denunció un clima de hostilidad extrema por parte de los vecinos y las redes sociales:

Acoso en redes: Aseguró que desde el primer día sufrieron una campaña de odio virtual.

Amenazas de muerte: "Nos querían matar, prender fuego la casa", detalló sobre el nivel de violencia que rodeó a la familia tras conocerse el caso.

Disposición judicial: Reiteró que siempre estuvieron a disposición de la comisaría y la fiscalía porque ellos "también quieren saber qué le pasó" al niño.

Pruebas que complican a los acusados

La acusación se apoya en los resultados preliminares de la autopsia, además de testimonios y denuncias previas incorporadas al expediente. El informe médico determinó que el niño ingresó al hospital el 5 de abril en paro cardiorrespiratorio, con signos de traumatismo previo y daño neurológico irreversible.

Los peritajes señalaron la presencia de lesiones en la zona craneal compatibles con violencia física, y estimaron que los golpes habrían sido aplicados días antes de la internación.

Un escenario judicial complejo

A pesar de la vehemencia de la defensa, la confirmación judicial de las lesiones previas coloca a la pareja en una situación procesal delicada. La fiscalía ahora deberá determinar el origen de esas lesiones y si existe una relación de causalidad ineludible entre el trato recibido en el hogar y el fallo cardíaco que terminó con la vida de Ángel. Por el momento, la pareja permanece imputada mientras continúa la recolección de pruebas y testimonios del entorno familiar.