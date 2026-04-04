Godoy Cruz: robaron un taxi y lo chocaron contra un árbol.

El intento de robo se produjo en el Barrio Los Barrancos de Godoy Cruz. El taxi fue colisionado durante el escape. Los sospechosos fueron detenidos.

Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas tras el robo de un taxi a mano armada y una posterior persecución que terminó con el vehículo chocado contra un árbol en Godoy Cruz.

El hecho ocurrió cuando personal policial realizaba maniobras operativas en jurisdicción de la Comisaría 50°, momento en el que se tomó conocimiento por frecuencia radial de un asalto ocurrido en calle Curitiba y Alas Argentinas de ese departamento.

Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que los sospechosos sustrajeron el taxi bajo amenazas de arma de fuego y escaparon del lugar. Minutos después, se informó que el vehículo había colisionado contra un árbol en la intersección de Renato Della Santa y Santiago del Estero. Testigos del hecho indicaron que, tras el choque, uno de los masculinos descendió del rodado y escapó corriendo, abandonando el taxi en el lugar.

Operativo en Godoy Cruz y detención de los sospechosos Con las características aportadas por la víctima y los testigos, los efectivos ampliaron el patrullaje en la zona y lograron localizar a dos hombres en calle Santo Tomás y Santiago del Estero, sobre la vereda Este. Ambos coincidían con la descripción brindada y se encontraban parados frente a la ventana de un domicilio ubicado en la esquina.