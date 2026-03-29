Un hombre protagonizó un accidente en Godoy Cruz y lesionó a dos menores de edad. Superaba cinco veces el límite de alcohol en sangre permitido.

Godoy Cruz: conducía ebrio y atropelló a una niña de 5 años y a un joven de 14.

Este sábado por la tarde, un hombre que conducía ebrio fue aprehendido tras protagonizar un accidente vial que dejó a una niña y un joven heridos en Godoy Cruz: quien manejaba superaba cinco veces el límite de alcohol en sangre permitido.

Según se informo desde el Ministerio de Seguridad, el personal policial fue desplazado al lugar luego de un llamado que advertía sobre un automovilista que había atropellado a dos peatones en una intersección del Barrio Los Barrancos de ese departamento.

Al llegar, los efectivos constataron que un Volkswagen Gol impactó contra dos menores de edad. Como consecuencia del choque, una niña de 5 años sufrió heridas de mayor consideración, mientras que un adolescente de 14 años resultó con lesiones leves.

Accidente en Godoy Cruz: conductor con 2,45 g/l de alcohol La menor de 5 años fue diagnosticada con politraumatismos y trasladada de urgencia al Hospital Notti, donde quedó internada para su observación y tratamiento. En tanto, el joven de 14 años fue trasladado por familiares a un hospital, donde fue asistido por lesiones leves.