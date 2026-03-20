Giro en el caso del hombre que se prendió fuego en Rosario: investigan si un policía activó una Taser sobre el combustible

Un video clave sugiere que el fuego comenzó luego de que un policía realizara una descarga con su Taser, lo que está prohibido con sustancias inflamables.

El video del accionar del policía podría apuntar a un caso de negligencia en contra del hombre que terminó prendiendose fuego.

La investigación sobre el dramático episodio ocurrido el pasado viernes en la zona oeste de Rosario ha tomado un rumbo inesperado. Lo que inicialmente se reportó como un intento de suicidio por mano propia, ahora es analizado bajo la sospecha de una grave negligencia de un policía al utilizar un Taser que pudo haber iniciado el fuego.

El hecho tuvo lugar en el ingreso a un predio sobre la avenida Provincias Unidas al 3200. La víctima, un vigilador tercerizado, se había encerrado en una garita de seguridad con un bidón de nafta y un encendedor para exigir el pago de haberes atrasados.

El video que compromete al policía Pero la investigación dio un giro con el conocimiento de un registro fílmico que hoy está en manos de la justicia, el fuego se habría originado de forma inmediata tras el impacto de los dardos de una pistola Taser disparada por uno de los agentes presentes.

taser En las imágenes se observa que, tras la descarga eléctrica, el cuerpo del hombre se envuelve en llamas de forma instantánea. El hombre salió de la garita envuelto en fuego y fue auxiliado por los mismos efectivos con un matafuegos.

La víctima se encuentra internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Su pronóstico es reservado, con asistencia respiratoria mecánica y quemaduras críticas en gran parte de su superficie corporal.