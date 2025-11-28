Fentanilo contaminado: se recuperaron miles de ampollas en operativos federales
Se realizaron allanamientos en las provincias de Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe y se hallaron más de 82 mil ampollas de fentanilo contaminado.
Ya son más de 82 mil ampollas de fentanilo contaminado que la Policía Federal Argentina logró recuperar en estos seis meses de investigación. Los hallazgos se dieron en el marco de allanamientos en las provincias de Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe.
Los operativos comenzaron hace medio año, cuando el sistema judicial recibió informes sobre posibles fallecimientos vinculados al uso del opioide. Hoy en día, el número de víctimas fatales llegó a 173, y la situación quedó catalogada como una de las mayores tragedias sanitarias en los últimos años.
Asimismo, los allanamientos fueron realizados por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, a través del “Plan de Recupero Judicial del Fentanilo Contaminado” y bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional.
Fentanilo contaminado, una de las mayores tragedias sanitarias en los últimos años
Hace seis meses, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) presentó una denuncia ante la División Delitos contra la Salud Pública de la PFA y alerto sobre irregularidades cometidas por alguno de los laboratorios proveedor.
El expediente quedó bajo la órbita del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak. El magistrado ordenó profundizar las verificaciones sobre la trazabilidad de los lotes distribuidos en el sistema sanitario. Con el avance de la pesquisa, los funcionarios constataron que el material alterado tenía origen en dos laboratorios: HLB Pharma y Ramallo S.A., pertenecientes al empresario Ariel García Furfaro, quien permanece detenido y procesado.
Los informes agregados al expediente identificaron 187 droguerías, sanatorios y clínicas con vínculos en la distribución del fentanilo cuestionado. Entre esos establecimientos, 40 habían recibido unidades pertenecientes a los lotes comprometidos. Ese dato permitió orientar medidas posteriores y establecer un mapa detallado de envíos, fechas y cantidades.
A partir de esa información, el juzgado ordenó allanamientos en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Formosa. En estos operativos se lograron recuperar las 82 mil ampollas. Por otro lado, todo el material secuestro quedó al resguardo, bajo custodia, en las instalaciones de la ANMAT, así como también fue puesto a disposición del magistrado interviniente