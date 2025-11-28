Fentanilo contaminado: se recuperaron miles de ampollas en operativos federales

Se realizaron allanamientos en las provincias de Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe y se hallaron más de 82 mil ampollas de fentanilo contaminado.

El fentanilo es un opioide agonista sintético que se utiliza como analgésico en distintas intervenciones, puesto que su potencia es inclusive superior a la morfina.

Ya son más de 82 mil ampollas de fentanilo contaminado que la Policía Federal Argentina logró recuperar en estos seis meses de investigación. Los hallazgos se dieron en el marco de allanamientos en las provincias de Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe.

Los operativos comenzaron hace medio año, cuando el sistema judicial recibió informes sobre posibles fallecimientos vinculados al uso del opioide. Hoy en día, el número de víctimas fatales llegó a 173, y la situación quedó catalogada como una de las mayores tragedias sanitarias en los últimos años.

Asimismo, los allanamientos fueron realizados por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, a través del “Plan de Recupero Judicial del Fentanilo Contaminado” y bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional.

Fentanilo contaminado, una de las mayores tragedias sanitarias en los últimos años Hace seis meses, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) presentó una denuncia ante la División Delitos contra la Salud Pública de la PFA y alerto sobre irregularidades cometidas por alguno de los laboratorios proveedor.

El expediente quedó bajo la órbita del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak. El magistrado ordenó profundizar las verificaciones sobre la trazabilidad de los lotes distribuidos en el sistema sanitario. Con el avance de la pesquisa, los funcionarios constataron que el material alterado tenía origen en dos laboratorios: HLB Pharma y Ramallo S.A., pertenecientes al empresario Ariel García Furfaro, quien permanece detenido y procesado.