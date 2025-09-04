Fentanilo contaminado: qué encontró la inspección de Laboratorios Ramallo

El caso del fentanilo contaminado volvió a tomar fuerza tras la inspección judicial en Laboratorios Ramallo . Un relevamiento ordenado por el Juzgado Federal N° 3 de La Plata y ejecutado por el Ministerio de Ambiente bonaerense confirmó la existencia de residuos farmacéuticos descartados a la intemperie dentro del predio clausurado en mayo pasado.

Las imágenes captadas por drones meses atrás, que mostraban ampollas y envases apilados en espacios abiertos del parque industrial Comirsa, quedaron ratificadas por la visita de inspectores acompañados por la Policía Federal y Prefectura Naval.

En el lugar se hallaron blísteres, bolsas de infusión y ampollas de distintos medicamentos —desde diclofenac y aminofilina hasta soluciones de dextrosa y metoclopramida—, todos de uso hospitalario. También había contenedores con sustancias que aún deben analizarse.

Según fuentes judiciales, hasta ahora no se identificaron ampollas de fentanilo entre los desechos, aunque los residuos detectados están catalogados como “especiales” por la Ley provincial 11.720, que regula su manejo, envasado y retiro por operadores autorizados.

La planta pertenece al mismo grupo empresario de HLB Pharma , señalada como responsable de la producción del fentanilo contaminado distribuido en hospitales del país. El predio permanece bajo custodia federal desde el 15 de mayo, tras la clausura dispuesta por la Justicia.

Desde la cartera ambiental aclararon que su competencia se limita a la gestión de residuos, mientras que el control de la fabricación y comercialización de medicamentos corresponde a la Anmat. En este caso, el informe técnico, con actas y registro fotográfico, ya fue elevado al juez Ernesto Kreplak, quien lleva adelante la investigación por estrago.

Intimación a la empresa

El organismo bonaerense intimará a la empresa a retirar los desechos mediante operadores habilitados y adelantó que iniciará un proceso sancionatorio paralelo. “Se observó basura de tipo domiciliaria y restos farmacológicos, incluidos en la categoría de residuos especiales de la Ley 11.720”, indicaron desde Ambiente.

En tanto, la defensa de Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios, sostuvo que al momento del cierre quedaron materiales a la intemperie y que correspondería a empresas autorizadas retirarlos. Sin embargo, para la Justicia la existencia de esos restos en un espacio abierto constituye un incumplimiento que agrava la causa.