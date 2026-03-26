Femicidio en Maipú: seguirá preso el acusado de matar a su pareja y simular un suicidio

La Justicia le dictó la tarde de este jueves la prisión preventiva a Jorge Sebastián Miranda Romero por el femicidio de Gimena Sabrina Gómez , ocurrido a fines del año pasado en Maipú . El hombre está acusado de matar a su pareja y simular un suicidio . Una serie de pruebas lo complicaron y ahora recibió un nuevo revés en la causa.

Fue durante una audiencia desarrollada en la Sala 3D del Polo Judicial Penal que el juez Juan Manuel Pina González le impuso al presunto femicida la medida cautelar que había sido requerida por la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta , quien lidera la investigación.

De esa forma, el magistrado avaló la hipótesis oficial por la que Miranda Romero se encuentra imputado por el delito de homicido agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género (femicidio). En caso de que el detenido llegue a juicio oral acusado por esa calificación, arriesgará prisión perpetua .

Básicamente, el hombre se encuentra complicado en el expediente a raíz del material genético que se encontró en el cuerpo de la víctima, ya que los peritos descubrieron que había ADN de Miranda Romero en las uñas de la víctima, que daban cuenta de una situación de defensión por parte de la mujer.

Asimismo, también se hallaron rastros genéticos del sospechoso impregnado en la capucha del buzo que tenía colocado el cadáver de la víctima cuando fue hallada sin vida, colgada del cuello desde el techo de un taller mecánico que funciona en la casa donde convivía con Miranda Romero.

Del suicidio al femicidio

Durante la noche del lunes 8 de diciembre, efectivos de la Comisaría 54° fueron alertados sobre la muerte de una mujer en un domicilio de calles Pringles y Antártida Argentina., en el barrio Faiman de Gutiérrez.

En el lugar entrevistaron a la pareja de la fallecida, quien relató a los policías que al llegar al inmueble se encontró con Gómez ahorcada en el taller de su casa, por lo que se comenzó a trabajar el caso como un sucidio.

El ahora sospechoso declaró en ese momento que su cónyuge lidiaba con problemas de adicción a los estupefacientes y que recientemente había intentado quitarse la vida.

femicidio gimena gomez en gutierrez maipu (5) El taller donde la mujer se encontraba colgada desde el techo. Alf Ponce Mercado / Archivo MDZ

No obstante, a los detectives les llamó la atención que el hombre presentaba rasguños en su cuerpo y también se advirtieron contradicciones en la versión que ofreció de los hechos.

Eso no fue todo, ya que familiares de la víctima apuntaron directamente contra Miranda Romero como responsable de la muerte y agregaron que la mujer venía sufriendo episodios de violencia de género por parte de su pareja.

Frente a eso, la fiscal del caso ordenó la detención del sujeto de manera preventiva y, con el paso de las semanas, las pruebas incorporadas al expediente complicaron su situación y terminó imputado por el femicidio.