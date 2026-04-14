"Es una banda": un hombre manejaba borracho y lo detuvieron con más de 2 gramos de alcohol en sangre en San Martín

Un conductor fue demorado en San Martín tras dar positivo en alcoholemia con un nivel muy superior al permitido. Le retuvieron el vehículo.

Un conductor de 33 años fue demorado en el departamento de San Martín luego de ser detectado con un alto nivel de alcohol en sangre durante un control vehicular. Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado arrojó 2,44 gramos de alcohol por litro de sangre.

Se trata de un nivel muy por encima del límite permitido en Mendoza. El propio conductor reconoció ante los agentes haber consumido fernet antes de manejar.

San Martín: Alcoholemia y Detención La situación generó una reacción inmediata de su acompañante, que al conocer el resultado lanzó: “¡Es una banda, viejo!, te dije que te iba a dar más de 1 gramo”.

Control y procedimiento Hombre alcoholizado en San Martín Agencia Nacional de Seguridad Vial

Tras confirmarse el resultado positivo, las autoridades procedieron a la retención de la licencia de conducir. Además, el vehículo en el que circulaba también fue secuestrado en el lugar del operativo.