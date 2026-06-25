"Entréguenme a mi hijo": el pedido del padre del bebe muerto en Salta que espera la vuelta de su segundo hijo
El padre de Thiago, el niño muerto en Salta, busca recuperar a su otro hijo, Tobías, un bebé de 10 meses que actualmente se encuentra en la Casa Cuna de Salta.
La provincia de Salta continúa conmocionada por la muerte de Thiago, un niño de tan solo 2 años. Mientras la investigación avanza con la detención de su madre y su pareja, el padre del menor rompió el silencio desde la sala velatoria para exigir Justicia y denunciar una presunta negligencia estatal para exigir la entrega de su otro hijo, de 10 meses.
Quebrado por el dolor, el padre de Thiago manifestó al medio local Qué pasa Salta, que no encuentra consuelo y que lo ocurrido lo ha "arruinado para toda la vida". Su principal urgencia, además de que se esclarezca el crimen, es recuperar a su otro hijo, Tobías, un bebé de 10 meses que actualmente se encuentra bajo resguardo en el hogar Casa Cuna.
La denuncia del padre de Thiago
El joven denunció públicamente un "abandono" por parte de la Secretaría de Infancia, Niñez y Familia. Según su testimonio, él y sus padres realizaron numerosas denuncias previas sobre la situación de los menores, pero nunca fueron escuchados.
El padre apuntó contra funcionarias específicas del organismo (mencionando a personal del PAI y licenciadas), alegando que ellas protegían a la madre y lo citaban a entrevistas que no conducían a ninguna solución, permitiendo que Thiago permaneciera en un entorno peligroso. Además, aseguró que las acusaciones de violencia de género en su contra, que lo mantuvieron alejado de sus hijos, fueron inventadas por la detenida.
Ante la falta de respuestas y las "trabas" que percibe por parte de la Justicia y la Secretaría, el hombre advirtió que iniciará medidas de protesta. "Si esto no se resuelve, voy a salir a cortar todos los días la calle", afirmó, exigiendo que se agilicen los trámites para que Tobías regrese con él.
Actualmente, los dos detenidos enfrentan cargos por la muerte del pequeño, mientras el padre insiste en que los responsables del organismo estatal también deben rendir cuentas por no haber intervenido a tiempo. "Que sobre los dos detenidos caiga todo el peso de la ley", concluyó.