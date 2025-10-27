Encontraron con vida a una menor que había desaparecido en Laferrere: con quién estaba

La joven fue hallada en Plaza Miserere. Era intensamente buscada desde el pasado 20 de octubre.

Este lunes, una menor de 15 años que había desaparecido el pasado 20 de octubre en la localidad de Gregorio de Laferrere, perteneciente al partido bonaerense de La Matanza, fue hallada con vida.

Según trascendió, la adolescente fue encontrada en Plaza Miserere, junto a un joven de 23 años, identificado como Matías Sebastián Pajón, quien sería su novio.

La familia de la adolescente había señalado al joven como el presunto secuestrador de su hija. “Desapareció con un supuesto conocido, o que se está conociendo. Nosotros se lo impedimos, el muchacho tiene 23 años. No estábamos de acuerdo”, expresaron. Además, indicaron que el joven estaría ligado al narcotráfico.

Según informó el periodista Mauro Szeta, fue la esposa del fiscal a cargo de la causa quien vió a la menor en la plaza. Inmediatamente, le sacó una foto y se la envió a su esposo, el fiscal Fernando Garate.