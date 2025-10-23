Desapareció una chica de 15 años en La Matanza: salió del colegio y no la vieron más

Alma Milagros Malagreca fue vista por última vez el lunes 20 de octubre al salir del colegio en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza.

Alma Milagros Malagreca, de 15 años, está desaparecida desde el lunes 20 de octubre tras salir del colegio al mediodía en la localidad de Gregorio de Laferrere, perteneciente al partido bonaerense de La Matanza. Según informó su familia, desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero.

Cómo reportar el paradero de Alma Milagros Malagreca, la menor desaparecida en Laferrere De acuerdo a los datos brindados por la organización Desaparecida.org, al momento de su desaparición, la adolescente vestía un pantalón negro, una remera blanca y llevaba consigo una mochila de Boca Juniors. “Por favor compartir y avisar urgente a la policía local, o al 911”, reza el comunicado difundido por la ONG en las redes sociales.

Con esa descripción, sus allegados iniciaron una intensa búsqueda en distintos puntos del partido y solicitaron la colaboración de la comunidad.

Cuál es la principal hipótesis de la familia de la menor desaparecida La familia apunta como principal hipótesis a un joven de 23 años, con quien la menor tendría algún tipo de vínculo. “Desapareció con un supuesto conocido, o que se está conociendo. Nosotros se lo impedimos, el muchacho tiene 23 años. No estábamos de acuerdo. No sabemos si se fue con él o está raptada”, declaró Matías, padre de Alma, en una entrevista con TN. Además, el padre de la menor solicitó que los familiares del joven se acerquen a colaborar con la búsqueda.

La manifestación en reclamo por la aparición de Alma La noche del martes, vecinos y familiares realizaron una manifestación sobre la Ruta 21, a la altura de Laferrere, para visibilizar el caso y reclamar celeridad en la investigación. La convocatoria surgió como una forma de difundir la situación y recabar información que pudiera aportar a la localización de la adolescente.