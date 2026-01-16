Encontraron muerto al principal sospechoso del femicidio de Valeria Schwab, la mujer asesinada en Comodoro Rivadavia

El hombre fue identificado como Jonathan Mario C. , quien tenía antecedentes delictivos en la provincia y había sido imputado previamente por homicidio y robo agravado . Su cuerpo fue encontrado en el marco de un operativo desplegado para el esclarecimiento del homicidio de Schwab, quien fue asesinada luego de permanecer varias horas desaparecida tras salir a caminar por la costa de la ciudad.

Según consta en el expediente judicial, el sospechoso fue encontrado en una vivienda en la que estaba trabajando de albañil y presentaba la cara rasguñada . La fiscal María Laura Blanco, quien tomó intervención en el caso en las últimas horas, ordenó que se analice el ADN hallado debajo de sus uñas para identificar si tiene relación con la víctima.

El cuerpo de Valeria fue encontrado días atrás con claros signos de violencia. Según indicaron fuentes policiales, estaba en un barranco próximo a la zona de Eureka, a escasa distancia de la costanera de Comodoro Rivadavia . El hallazgo, producido tras largas horas de búsqueda, motivó la presencia de la Policía del Chubut, Bomberos Voluntarios y peritos de Criminalística, quienes desplegaron un intenso operativo enfocado en la preservación de la escena y el levantamiento de pruebas.

La tensión en torno a la desaparición de Valeria había comenzado varias horas antes, cuando su hermana Jessica Schwab se alarmó por la falta de respuestas. La última vez que tuvieron contacto fue por vía WhatsApp, cuando la víctima había salido a entrenar. La mujer había informado que se encontraba "cerca de las Torres, en la zona del cementerio viejo".

La familia descartó desde un principio la hipótesis de un robo. En su relato a El Comodorense, Jessica aseguró que "Valeria no llevaba objetos de valor, solo el celular y auriculares". Aunque estos elementos estaban desaparecidos, el teléfono fue recuperado el miércoles.

Según contó Jessica, el dispositivo apareció "frente a uno de los carriles de circulación" y ahora se espera que sea sometido a peritajes técnicos para establecer con precisión cómo transcurrieron los últimos momentos de Valeria. "El celular apareció y ahora hay que encontrar al culpable o a los culpables. No puede ser que nadie haya visto nada", reclamó la hermana de la joven.

El lugar donde vieron a Valeria por última vez, clave en la investigación

Mientras familiares y allegados de la víctima convocaron a una movilización para exigir respuestas a las autoridades, sumaron detalles que serían relevantes para la investigación. Jessica describió el sector donde Valeria fue vista por última vez como una zona frecuentada por personas que hacen actividad física, pero advirtió sobre las condiciones en las que se encuentra a la hora en la que se cree ocurrió el crimen.

"Era un sector completamente oscuro, una boca de lobo. La luz estaba apagada y no se veía nada", advirtió sobre el área donde la había buscado horas antes del hallazgo. Esta característica reforzó la percepción de inseguridad en la franja horaria en la que se produjo la desaparición.

"Me moví antes que la Policía, pero no tenía cómo alumbrar. Fue desesperante", relató la hermana de la víctima, tras contar que "dos chicos que estaban tomando mates me acompañaron" durante el trayecto, lo que ilustra las limitaciones y la urgencia que dominaron las primeras horas de la búsqueda.

La familia sostuvo que "no fue un hecho de inseguridad común. Todo indica que la interceptaron ahí". Para Jessica, Valeria "era una chica sana, muy buena, con muchos amigos, de una familia que no se mete con nadie. Había salido solo a caminar como cualquier persona que quiere salir a relajar su mente, no tenía problemas".