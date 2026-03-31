Encontraron muerto al andinista que se había perdido en la zona del Cristo Redentor

La Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza confirmó el deceso del andinista que se había dispuesto a hacer cumbre en un cerro, en la zona limítrofe con Chile.

Finalmente este martes se confirmó la muerte del andinista que era intensamente buscado en alta montaña. El hombre se había dispuesto a hacer cumbre en un cerro, en la zona limítrofe con Chile.

De acuerdo a lo expresado por familiares del andinista, el hombre habría alcanzado la cumbre del cerro Santa Elena aproximadamente a las 16:19 del domingo. A partir de ese momento, no se ha vuelto a saber de él. Según pudo saberse, el vehículo del andinista se encuentra estacionado en la zona de Cristo Redentor. Su familia dio aviso a las autoridades, que iniciaron la búsqueda.

En horas de la mañana, mediante la intervención de la Unidad VANT, se logró localizar el cuerpo del andinista, confirmándose su fallecimiento. Ante esta situación, se dispuso el refuerzo del operativo para llevar adelante las tareas de recuperación.