Encontraron dos cuerpos en Florencio Varela e investigan si se trata de las jóvenes de La Matanza

La Policía bonaerense confirmó el hallazgo de dos cuerpos en los allanamientos y rastrillajes por la búsqueda de las jóvenes Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) en Florencio Varela y hay hermetismo.

Desde el lugar, efectivos que están abocados al operativo aseguraron que el resultado es “positivo” y se estima que en minutos habrá confirmación oficial.

Uno de los cuerpos fue encontrado enterrado en el patio de una casa, mientras que el segundo fue hallado calcinado dentro de la camioneta blanca, la cual tiene características similares a la que se habrían subido las chicas el pasado viernes, último día en el que fueron vistas.

Morena, Brenda y Lara, las tres chicas desaparecidas en La Matanza.

En martes por la noche comenzaron los procedimientos en los que se logró constatar la presencia de manchas hemáticas y la detención de al menos cuatro personas.

Fuentes del caso explicaron a Noticias Argentinas que los operativos en la zona comenzaron tras detectar la última conexión que localizó la antena celular de una de las chicas.

De este modo, se llevó a cabo un allanamiento de urgencia en una vivienda, la cual el viernes por la noche había sido alquilada por una banda perteneciente al barrio 1-11-14 y que habían organizado una “fiesta narco”.

Allí dentro encontraron a un hombre y una mujer que “limpiaban con lavandina restos de sangre que había por todos lados”.

Video El momento en el que las jóvenes desaparecidas suben a la camioneta

Luego, tras las primeras averiguaciones se logró dar con un hotel de la zona, motivo por el cual se realizó otra pesquisa donde se dio con otro hombre y otra mujer, ambos detenidos.

Esta última es dueña de la casa previamente allanada y quien contrató a dos jóvenes para limpiar.

