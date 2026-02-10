El video de un violento robo de moto en Tandil: entraron a la fuerza a un edificio y se llevaron el vehículo

Una mujer denunció en sus redes sociales el robo de su moto. El rodado estaba en la entrada de un edificio de la ciudad de Tandil.

El robo de la motocicleta fue perpetrado por un grupo de ladrones en la localidad de Tandil.

El violento robo de una moto en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, quedó grabado por la cámara de seguridad del edificio donde se encontraba resguardado el vehículo. La víctima del robo denunció la situación por redes sociales.

"Así se robaron mi moto. Hartos de estos delincuentes", escribió la mujer afectada por el robo el viernes 6, mismo día en la que ocurrió el hecho. A estas palabras luego sumó: "Tandil, un lugar soñado para la delincuencia".

El video del robo Todo esto fue acopañado del video donde se ve al grupo de ladrones forzar la entrada del edificio a patadas para segundos despues huir con la moto en su poder.