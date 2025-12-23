El Gobierno lanzó el Plan Verano: de qué se trata y cuándo comienza

Este martes, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, lanzaron el Plan Verano.

Este martes, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, lanzaron el Plan Verano. Su principal objetivo es prevenir y mitigar actividades delictivas, con especial foco en las zonas de mayor flujo turístico.

El evento comenzó a las 10 de la mañana, en el Servicio de Buques Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, y contó con la presencia de los altos mandos de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), quienes estarán a cargo de los controles en rutas nacionales y puntos estratégicos.

Cuál es el objetivo del Plan Verano Los funcionarios indicaron que el principal objetivo es prevenir y mitigar actividades delictivas, garantizando mayor seguridad en los traslados hacia y desde los principales destinos turísticos mediante una fuerte presencia territorial y dispositivos de control. Para ello, se reforzarán los controles en rutas, accesos a ciudades, puntos turísticos estratégicos, terminales de ómnibus, puertos y aeropuertos.

Plan Verano 2 Matías Chierasco - MDZ “Buscamos garantizar y cuidar a todos aquellos argentinos que van a estar recorriendo nuestras provincias y también a nuestros visitantes internacionales para que se lleven todos la mejor de las experiencias”, expresó Monteoliva.

Cuándo comienza el Plan Verano Según detalló la ministra de Seguridad, los operativos comenzarán este martes 23 de diciembre y se extenderán hasta el 9 de marzo del año próximo. “Es un despliegue adicional a lo que ya vienen haciendo las Fuerzas”, agregó.