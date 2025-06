El beneficio al que accedió la suegra de Jorge Castillo, el "Rey de La Salada"

Para continuar con dicho beneficio y no volver a prisión, la suegra de Jorge Castillo deberá cumplir ciertas medidas que, en caso de incumplimiento, se dejará sin efecto la morigeración.

Primero tendrá que hacer promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación; retención de documentos de viaje y prohibición de salir sin autorización previa del ámbito territorial que se determine; no podrá administrar, asesorar o tener cualquier tipo de injerencia, directa o indirecta, en personas jurídicas, sociedades o empresas, incluyendo emprendimientos unipersonales; no tiene que mantener contacto, ya sea personal, telefónico o por medios electrónicos con coimputados en la causa o con personas vinculadas a las firmas investigadas.

A la lista también se suma la prohibición de ingresar o transferir fondos, activos o bienes a cuentas bancarias o plataformas digitales, ya sean propias o de terceros.