El trabajador de 36 años está grave tras prenderse fuego a lo "bonzo" frente a su trabajo por la abultada deuda salarial.

Un trabajador se prendió fuego porque no le pagan el sueldo hace meses en Rosario.

Video: un trabajador se prendió fuego porque no le pagan el sueldo hace meses

Un dramático episodio sucedió en las últimas horas en la ciudad de Rosario, exponiendo la crítica situación de muchos empleados tercerizados. Un trabajador de 36 años que se desempeñaba como vigilador permanece internado en estado delicado luego de prenderse fuego frente a su lugar de trabajo, tras meses sin percibir su sueldo.

El hecho ocurrió en una planta industrial ubicada sobre avenida Provincias Unidas al 3200, en la zona oeste de la ciudad. Según la reconstrucción, el hombre llegó cerca del mediodía, se atrincheró en su puesto de vigilancia con un bidón de combustible y, en medio de un reclamo desesperado, se lo tiró encima y se prendió fuego "a lo bonzo".

Testigos indicaron que el hombre exigía el pago completo de los haberes adeudados. “No quiero una parte, quiero toda mi plata”, habría gritado antes de encender las llamas que rápidamente lo envolvieron.

Dramático video del trabajador envuelto en llamas: Dramático video: un trabajador se prendió fuego porque no le pagan el sueldo hace meses Dramático video: un trabajador se prendió fuego porque no le pagan el sueldo hace meses El operativo fue inmediato. Personal policial intentó disuadirlo sin éxito y, tras el inicio del incendio, las llamas fueron sofocadas con extintores por quienes estaban en el lugar, hasta la llegada de bomberos y servicios de emergencia. Durante la intervención, tres efectivos resultaron con heridas leves.

El trabajador fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde ingresó con vida pero con quemaduras de gravedad en gran parte del cuerpo. Su pronóstico es reservado.