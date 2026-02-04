Presenta:

Dramático rescate en Cosquín: un hombre se tiró a un aljibe para salvar a su hija de 4 años

La emergencia fuera reportada alrededor de las 23 en la ciudad de Cosquín. Ambas personas se encuentran fuera de riesgo.

Bomberos voluntarios de Córdoba rescataron a una nena de 4 años junto a su padre durante la noche de este lunes luego de que la menor se cayera a un pozo de aljibe en la ciudad de Cosquín. El hombre se había tirado para salvarla.

De acuerdo a la información policial, la emergencia fuera reportada alrededor de las 23. Al arribar al lugar, los Bomberos Voluntarios lograron comunicarse con ambos y contenerlos mientras se preparaba el dispositivo para su extracción.

Así rescataron a la niña y su padre del pozo del aljibe

Para dicho operativo, se utilizaron cuerdas, aparejos y un trípode especial para maniobras de rescate en profundidades. Una vez que estuvo lista la instalación, un rescatista descendió y logró extraer primero a la nena y después a su padre.

Tras el rescate, el servicio de emergencias Cremed trasladó a la familia al Hospital Domingo Funes, donde los médicos confirmaron que no presentaban heridas de consideración y quedaron bajo observación preventiva.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, en el procedimiento también participó el personal de la Guardia Urbana Municipal y la Policía de Córdoba.

