Cuál es la sospecha de la mamá de la nena de dos años que había desaparecido en Córdoba

El jueves por la mañana, E.P.L., la nena de dos años que había desaparecido el miércoles por la tarde en la ciudad de Cosquín , fue encontrada con vida por dos efectivos de la Policía de Córdoba . En las últimas horas, la mamá de la menor habló con los medios y reveló cuál es su principal sospecha.

En primer lugar, Tania López insistió en que no cree que lo ocurrido haya sido accidental . “Creo que alguien se la llevó”, sentenció, al tiempo que aseguró que no logra entender quién podría estar detrás del hecho.

“No se me ocurre quién podría habernos hecho esto. No tenemos problemas con nadie”, expresó, descartando conflictos previos que puedan explicar lo sucedido. En esa línea, también negó otras hipótesis: “Acá no hubo ajuste de cuentas”.

Al reencontrarse con su hija, Tania detectó una situación que consideró extraña. “Encontré a mi hija con el body al revés y mal puesto”, detalló.

Ese dato, según indicó, alimenta sus sospechas de que alguien pudo haber intervenido durante el tiempo en que la niña estuvo desaparecida.

La nena fue encontrada en un descampado a unos 500 metros de su casa.

Agradecimiento y pedido de respuestas

Pese a la incertidumbre, la madre destacó que la menor se encuentra en buen estado de salud. “Mi hija está sana y salva”, señaló. Y agregó: “Estoy feliz de que mi hija esté bien”. Sin embargo, pidió que la causa avance: “Quiero que se siga investigando”.

Finalmente, la mujer valoró el trabajo realizado durante el operativo. “Estamos agradecidos con la fiscalía, con todos. Hicieron todo lo que estuvo a su alcance. Mis vecinos fueron los primeros en salir, no tengo palabras”, concluyó.

Cómo sigue la causa

La causa está en manos de la fiscal de Instrucción N° 2 de Cosquín, Silvana Pen, y se encuentra bajo secreto de sumario. Pen señaló que no descartan ninguna hipótesis. Actualmente, se avanza con la toma de testimonios clave, el análisis de teléfonos celulares y el entrecruzamiento de datos, para determinar qué fue lo que ocurrió.