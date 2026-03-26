Dramático accidente en Tandil: dos obreros cayeron al vacío desde un andamio y uno lucha por su vida

Un desperfecto en un andamio este jueves provocó la caída al vacío de dos operarios en Tandil . El llamativo hecho desató un complejo operativo de emergencia que involucró a personal policial, Bomberos y profesionales del SAME. Ambos trabajadores resultaron heridos, y uno de ellos con riesgo fatal.

El hecho ocurrió a minutos de las 15 en la calle Maipú al 600 , donde los efectivos encontraron a uno de los obreros tendido en la vereda tras el impacto, mientras que el segundo permanecía atrapado en las alturas, sostenido precariamente por los restos de la estructura metálica que no terminó de desprenderse.

La escena del andamio desprendido al costado del edificio quedó registrada en un video tomado por los transeúntes que pasaban por la zona.

El primer herido en ser trasladado tras caer directamente a la vía pública tiene 35 años. Actualmente, permanece internado en terapia intensiva bajo pronóstico reservado debido a la severidad de los traumatismos.

Por su parte, la otra víctima, de 33 años, protagonizó un angustiante rescate en altura por parte de los Bomberos. Presenta fractura de cráneo y fracturas en uno de sus miembros inferiores, aunque se encuentra estabilizado.

Tras el siniestro, la zona fue perimetrada para permitir las pericias técnicas que determinen si el andamio contaba con las medidas de seguridad reglamentarias o si existió una falla en los materiales.

La causa quedó caratulada bajo el delito de lesiones culposas y está a cargo del fiscal Marcos Eguzquiza, quien busca establecer las responsabilidades de la empresa constructora en este accidente laboral.