Dictan prisión preventiva a los cinco pilotos de la avioneta que llevaba 364 kilos de cocaína

Avanza la investigación tras el hallazgo de más de 360 kilos de droga en una avioneta que se estrelló en Rosario de la Frontera.

Dentro de la avioneta hallaron 136 kilos de droga y más tarde, encontraron enterrados 228 kilos más.

Luego de la detención de los hombres hace algunos días en la localidad de Rosario de la Frontera, que fueron detenidos en una estación de colectivo mientras intentaban huir, la Justicia determinó prisión preventiva a los dos pilotos y a los tres hombres que viajaban a bordo de la avioneta que cayó en Salta y transportaba 364 kilos de cocaína.

La medida fue determinada por la Unidad Fiscal de Salta, en el marco del comienzo de la investigación, donde la jueza Mariela Giménez dictó un plazo de seis meses para la misma y para la medida de coerción.

En esta audiencia estuvieron presentes el fiscal general Eduardo Villalba, la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano. Todo ellos señalaron a los detenidos por contrabando de importación de estupefacientes, agravado por el número de personas y el uso de una aeronave.

De esta forma, Juan Pablo Quinteros Peredo y Henry Álvaro Mercado Cuajera, de nacionalidad boliviana, fueron acusados de coautores, mientras que Julián Darío Mansilla, Jonathan Alejandro Gómez y Jorge Alberto Cuellar fueron imputados por partícipes necesarios. A estos tres, además, se los imputó por transporte de estupefacientes.