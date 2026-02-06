Detuvieron al violador de Miramar que abusó a una adolescente de 16 años en plena playa

Un hombre de 40 años fue detenido en las últimas horas al acusado de haber violado a la adolescente de 16 años en Miramar a fines de enero. El hombre fue identificado por las cámaras de seguridad y las declaraciones de los testigos de la zona.

El sospechoso fue capturado a metros de la casa de sus padres, luego de que el Fiscal Rodolfo Moure, emitiera la orden de detención tras convocar al equipo de Delitos contra la Integridad Sexual de la DDI Mar del Plata y la SDDI Miramar para identificar al culpable del ataque sexual.

El hombre es apuntado por haber perpetrado el ataque sexual ocurrido en la madrugada del jueves pasado, cuando abordó a la adolescente y a un joven que la acompañaba en la playa durante la madrugada.

Las autoridades cuentan con muestras de semen y evidencias relevadas durante la atención médica de la víctima. Estas pruebas serán utilizadas para realizar un cotejo genético con el ADN del detenido.

El conmocionarte caso ocurrió en la madrugada del 30 de enero, cuando la adolescente de 16 años denunció haber sido interceptada, maniatada y abusada sexualmente en la zona norte de Miramar.

El ataque ocurrió en un sector de playas ubicado en las inmediaciones del arroyo El Durazno. La Justicia buscó registros de cámaras de seguridad ubicadas sobre la ruta 11 y en los accesos a barrios privados cercanos.

Según la denuncia, la joven estaba acompañada por un chico de la misma edad, a quien había conocido en un boliche horas antes. Ambos se habían acercado a la playa para ver el amanecer, cuando un hombre armado con un arma blanca los interceptó, los amenazó y los ató. Luego, violó a la adolescente.

Tras el ataque sexual, el agresor les sacó los teléfonos celulares para evitar que llamaran a la policía y huyó a pie. Los dispositivos fueron hallados a pocos metros del lugar del ataque.

El amigo logró liberarse, buscar ayuda. Una patrulla policial llegó rápidamente al sitio, activó el protocolo para delitos sexuales.

El objetivo principal de la Justicia es ahora reconstruir el camino que realizó el hombre y determinar si actuó con premeditación en este sector desolado para perpetrar el ataque contra la adolescente.