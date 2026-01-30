Violaron a una adolescente de 15 años en plena playa de Miramar y los detales son aberrantes

La adolescente fue abordada por un hombre que la amenazó, la maniató y abusó de ella. Por el momento, el violador se encuentra prófugo.

Un aberrante episodio tuvo lugar en la localidad de Miramar, donde una adolescente de 15 años fue violada en la playa. En estos momentos, las autoridades buscan intensamente al sospechoso, quien tras abusar de la menor se dio a la fuga. Por su parte, la víctima está siendo asistida tanto física como psicológicamente.

El dramático momento que vivió la chica en Miramar El hecho ocurrió el jueves por la madrugada, en una playa cercana al muelle de Miramar. Según trascendió, la adolescente, oriunda de Buenos Aires, había ido a bailar a un boliche ubicado sobre la avenida Costanera y calle 37. Allí, conoció a un chico, con quien luego se fue a la playa para ver el amanecer.

Sin embargo, ambos fueron interceptados por un hombre que se encontraba armado. El sospechoso los obligó a tirarse a la arena, mientras los amenazaba con una navaja, los maniató y abusó sexualmente de la chica.

Tras el aberrante episodio, el hombre les robó sus teléfonos celulares para que no puedan comunicarse con nadie. Sin embargo, durante su fuga los descartó. Afortunadamente, el joven logró desatarse y pidió ayuda. La víctima recibió asistencia médica y ahora, se encuentra bajo el cuidado de un gabinete especializado para casos de abuso sexual.