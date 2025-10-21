El siniestro ocurrió el pasado 28 de agosto en Canning. En las últimas horas, se viralizaron imágenes en la redes sociales que complican al jugador peruano.

El jugador de Boca, Luis Advíncula, fue denunciado por provocar un choque y darse a la fuga. El siniestro vial se produjo en agosto en Canning. Sin embargo, en las últimas horas, se viralizaron imágenes en la redes sociales que complican al jugador peruano.

Video: así quedó el auto de Advíncula tras el choque Denunciaron a Luis Advíncula por provocar un choque y los detalles complicaron al jugador de Boca El choque ocurrió el pasado 28 de agosto, sobre la calle Mariano Castex al 5000, en la rotonda que conecta con la ruta provincial 58. El futbolista de Boca, que iba a bordo de una camioneta Mercedes Benz de color gris, impactó de costado contra un auto blanco.

Una cámara de seguridad registró el momento del siniestro. En el video se observa que, tras el choque, Advíncula siguió manejando sin comprobar el estado del otro pasajero.

En las últimas horas, la denuncia fue difundida por la propia víctima a través de sus redes sociales. “POV: te choca Advíncula, se da a la fuga y la policía lo encuentra. ¿Adivinen si la policía labró un acta? ¡JA!”, escribió irónicamente en su cuenta de TikTok.