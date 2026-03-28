Disparaba con su rifle y también arrojaba objetos a los peatones desde el balcón en Recoleta. Fue identificado, allanaron su vivienda y quedó en libertad.

Demoraron a un hombre por disparar con un rifle de aire comprimido desde un balcón.

Demoraron a un hombre por disparar con un rifle de aire comprimido desde un balcón.

Un hombre fue demorado en el barrio porteño de Recoleta tras ser acusado de efectuar disparos con un rifle de aire comprimido y arrojar objetos contundentes a vecinos y transeúntes desde el balcón de su departamento. El hecho ocurrió en un edificio ubicado sobre la calle Anchorena al 1500.

Un vecino realizó la denuncia al advertir la conducta agresiva del individuo. Según informaron fuentes policiales, la causa se inició a partir de un episodio ocurrido el pasado 25 de marzo en esa misma cuadra. A partir de allí, se llevaron adelante tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y registros aportados por residentes de la zona.

Secuestro del rifle de aire comprimido Con estos elementos, se logró identificar al sospechoso y ubicar su domicilio. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, con intervención del Grupo DOEM, que ingresó al departamento, redujo al acusado y secuestró un rifle de aire comprimido junto con varias cajas de municiones.

En la causa tomó intervención el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 27, que tras la consulta policial dispuso no adoptar medidas restrictivas contra el imputado, por lo que recuperó la libertad.