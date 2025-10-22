Definen si la madre y el padrastro de Micaela Reina van a juicio: el crimen de la niña y la causa interminable

La interminable investigación por el caso de Micaela Reina , la niña violada y asesinada en 2007, sigue sumando capítulos a más de 18 años del hallazgo del cadáver de la niña en una bodega de Guaymallén . Este miércoles se comenzó a definir si su madre, Marta Reina , y su padrastro, Osvaldo Ramón Duarte , enfrentarán el juicio por el conmocionante crimen .

Durante una audiencia que se desarrolló en el Polo Judicial Penal , el juez Marcelo Gutiérrez del Barrio , comenzó a tratar el recurso de apelación a la elevación a debate presentado por la defensa de los dos acusados.

Luego de escuchar a los representantes legales de los imputados y a la parte acusadora, a cargo del fiscal en jefe de Homicidios dictó un cuarto intermedio para tomarse un tiempo para analizar el expediente y así tomar una decisión, por lo que la fecha para dictar resolución quedó pendiente.

Mientras se define la situación de la Reina y Duarte, otros de los protagonistas que tuvo la causa busca ser recompensado tras permanecer durante años bajo la lupa y en prisión: se trata de Alejandro Prádenas , el padre de la niña asesinada , quien por más de una década se creyó que había sido el autor del crimen de su hija y llegó estar hasta siete años prófugo de la Justicia, que lo acusaba injustamente

Con el paso de los años, el hombre terminó siendo sobreseído, luego de que la investigación por el abuso sexual seguido de muerte diera un giro y comenzara a apuntar contra Duarte y Marta Reina como responsables del aberrante hecho.

Alejandro Pradenas en MDZ Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ Alejandro Pradenas en MDZ Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Desde el entorno de Prádenas indicaron que toda esta situación, iniciada hace más de 18 años, "le arruinó la vida" al hombre, ya que, no sólo fue apuntado por el homicidio y violación de su hija, sino que también perdió su trabajo y, al permanecer varios años en la clandestinidad, su salud mental comenzó a deteriorarse.

Por eso, sus abogados, Gabriela Massad y Ariel Civit, buscarán presentar una demanda al Estado por las situaciones sufridas durante todos esos años. Para esto será vital que haya sentencia condenatoria en contra de Duarte y Marta Reina, ya que ambos casos comparten la misma plataforma fáctica y eso demostraría que se superpusieron los hechos por los que se condenó a Pradenas en su momento, al mismo tiempo que se avanzaba en la investigación en contra de la madre y el padrastro de la niña asesinada.

El impactante caso de Micaela Reina

El 17 de mayo de 2007, el cuerpo de Micaela Reina, de 12 años, fue hallado sin vida en la pileta de una bodega abandonada en Guaymallén. Los peritajes confirmaron que la niña había sido abusada sexualmente y asfixiada. Este episodio desató una saga judicial marcada por idas y vueltas, múltiples imputados y acusaciones cruzadas.

El primer apuntado fue un hombre en situación de calle, llamado Apolo Jacob Díaz, quien encontró junto a otros indigentes el cadáver de la víctima y fue complicado por un ADN positivo sobre rastros de semen hallados en la ropa de la víctima. No obstante, terminó desvinculado de la causa porque se demostró que el cotejo había sido contaminado.

Luego, se puso la lupa sobre Prádenas, padre biológico de Micaela, y su hermano, Walter. El progenitor fue imputado y posteriormente condenado a 6 años de prisión por la privación ilegítima de la libertad de su hija. Sin embargo, en 2010 la Suprema Corte de Justicia de Mendoza elevó la pena a 15 años de encierro.

Marta Reina, madre de la menor violada y asesinada. Foto: Gerardo Gómez/ MDZ Marta Reina, madre de la menor violada y asesinada. Gerardo Gómez / Archivo MDZ

En ese momento, el padre de la menor ultimada se fugó y se mantuvo en la clandestinidad, hasta que fue capturado en 2017. No obstante, recuperó la libertad en 2021, cuando la Justicia declaró la prescripción de la acción penal en su contra por el tiempo transcurrido, extinguiéndose su responsabilidad penal en este aspecto del caso.

El giro en la investigación

Paralelamente, se abrió una línea de investigación contra la madre de la niña y su entonces pareja, sindicados como los presuntos autores del abuso sexual seguido de muerte, luego de que el máximo tribunal mendocino anuló un debate previo, realizado en 2014, y ordenó un nuevo proceso en su contra.

Ahora la pareja enfrenta una pena de prisión perpetua, aunque para que Marta Reina y Duarte se sienten en el banquiillo de acusados, deben atravesar todo el proceso previo al debate. Todo esto a cuatro años de que prescriba definitivamente el caso, en 2029.

Así, la situación de los dos acusados se ha dilatado en múltiples ocasiones y ahora están jugándose una de sus últimas oportunidades de evitar el juicio oral y público frente a Tribunal Penal. En caso de que el juez Gutiérrez del Barrio le dé la derecha al Ministerio Público Fiscal, la defensa deberá recurrir a la Suprema Corte.