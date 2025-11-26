Presenta:

Crimen de la psiquiatra en La Plata: quién es el jardinero que fue detenido

En un principio, el principal sospechoso era Pablo Adrián Bozza (47), amigo de la víctima. Sin embargo, el martes capturaron a un jardinero.

Franco murió producto de un shock hipovolémico tras sufrir un corte profundo en el cuello.&nbsp;

A más de 10 días del crimen de la psiquiatra Virginia Franco (65), la mujer que fue asesinada en su casa, ubicada en Cantilo entre 15A y 17, partido de La Plata, personal de la DDI departamental detuvo a un hombre por su presunta vinculación con el asesinato de la psiquiatra.

Quién es el detenido

Se trata de Javier Echeverguren (38), quien solía trabajar como jardinero en la propiedad de la víctima. El joven llevaba poco tiempo trabajando allí, luego de haber recibido la cartera de clientes de otro jardinero que se había retirado recientemente. Según trascendió, el aprehendido cuenta con antecedentes penales.

La captura de Echeverguren

El sospechoso fue arrestado en la esquina de su casa, en el marco de un operativo que llevó a cabo la DDI de La Plata, solicitado por el fiscal Álvaro Garganta. Echeverguren tenía todo listo para escaparse a Tucumán. Había comprado pasajes de micro para viajar a dicha provincia y tenía el bolso armado. Sin embargo, su plan de fuga se vio truncado.

psiquiatra jardinero detenido La Plata

Una de las cámaras de seguridad del barrio fue clave para identificarlo. En la imágen se lo ve cargando una mochila y con una bicicleta en la mano, la cual habría robado de la vivienda de la psiquiatra.

El video que permitió identificar al sospechoso

Crimen de la psiquiatra - el video que permitió identificar al sospechoso

Los resultados de la autopsia

La necropsia reveló que Franco fue asesinada de varias puñaladas, la más letal en el cuello. A su vez, presentaba cortes en los párpados, el mentón y las manos.

