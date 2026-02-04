Crimen de Kim Gómez: ya hay fecha del juicio a uno de los adolescentes acusados

El crimen de Kim Gómez ocurrió el 11 de febrero de 2025 en el barrio La Loma, La Plata. El adolescente juzgado tenía 17 años cuando ocurrió el hecho.

La Justicia confirmó la fecha de inicio del juicio oral por el crimen de Kim Gómez, la niña de siete años que murió luego de ser arrastrada por un auto durante un robo ocurrido en La Plata. El debate comenzará el próximo 18 de febrero, a un año del hecho, según la notificación enviada en las últimas horas a todas las partes involucradas en la causa.

En el banquillo de los acusados estará uno de los imputados, un adolescente que tenía 17 años al momento del episodio y que llega al proceso acusado por el delito de homicidio en ocasión de robo. El segundo involucrado, que tenía 14 años, fue declarado no punible por su edad y continúa alojado en un instituto de menores, bajo el régimen correspondiente.

En el debate será clave el testimonio de Florencia, la mamá de Kim, quien será la principal testigo. “Hay muchas pruebas y muchos testigos. Florencia se está preparando para poder afrontar el juicio”, señaló Marcos, el papá de la nena, en diálogo con TN.

En ese sentido, el padre de Kim expresó su expectativa de que el proceso marque un punto de inflexión: “Yo peleo para que haya cambios, cambios de verdad, y espero que la condena sea ejemplar, para que marque un antes y un después. La Justicia tiene que trabajar mucho a partir de este caso, que golpeó no solo a mi familia, sino a todo el país”.

Así fue el crimen de Kim Gómez El crimen ocurrió el 11 de febrero de 2025 en el barrio La Loma, en la ciudad de La Plata. Esa tarde, la niña viajaba en el asiento trasero del auto que conducía su madre. Al detenerse frente a una vivienda, dos delincuentes abordaron el vehículo con la intención de robarlo. Se trataba de un Fiat Palio rojo.