Crimen de Kim Gómez: ya hay fecha del juicio a uno de los adolescentes acusados
El crimen de Kim Gómez ocurrió el 11 de febrero de 2025 en el barrio La Loma, La Plata. El adolescente juzgado tenía 17 años cuando ocurrió el hecho.
La Justicia confirmó la fecha de inicio del juicio oral por el crimen de Kim Gómez, la niña de siete años que murió luego de ser arrastrada por un auto durante un robo ocurrido en La Plata. El debate comenzará el próximo 18 de febrero, a un año del hecho, según la notificación enviada en las últimas horas a todas las partes involucradas en la causa.
En el banquillo de los acusados estará uno de los imputados, un adolescente que tenía 17 años al momento del episodio y que llega al proceso acusado por el delito de homicidio en ocasión de robo. El segundo involucrado, que tenía 14 años, fue declarado no punible por su edad y continúa alojado en un instituto de menores, bajo el régimen correspondiente.
En el debate será clave el testimonio de Florencia, la mamá de Kim, quien será la principal testigo. “Hay muchas pruebas y muchos testigos. Florencia se está preparando para poder afrontar el juicio”, señaló Marcos, el papá de la nena, en diálogo con TN.
En ese sentido, el padre de Kim expresó su expectativa de que el proceso marque un punto de inflexión: “Yo peleo para que haya cambios, cambios de verdad, y espero que la condena sea ejemplar, para que marque un antes y un después. La Justicia tiene que trabajar mucho a partir de este caso, que golpeó no solo a mi familia, sino a todo el país”.
Así fue el crimen de Kim Gómez
El crimen ocurrió el 11 de febrero de 2025 en el barrio La Loma, en la ciudad de La Plata. Esa tarde, la niña viajaba en el asiento trasero del auto que conducía su madre. Al detenerse frente a una vivienda, dos delincuentes abordaron el vehículo con la intención de robarlo. Se trataba de un Fiat Palio rojo.
De acuerdo con la investigación, uno de los asaltantes se ubicó en el asiento del conductor y puso el auto en marcha sin advertir que la menor aún permanecía en el interior. La niña quedó enganchada con el cinturón de seguridad y parte de su ropa, lo que provocó que fuera arrastrada por el asfalto durante un recorrido de aproximadamente 15 cuadras.
Testigos del hecho relataron que la madre corrió detrás del vehículo mientras otras personas intentaban detener la marcha. El trayecto finalizó en la zona de las calles 31 y 38, donde el auto se detuvo. Para ese momento, la niña había sufrido heridas de gravedad y murió poco después.
La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona, material que resultó determinante para identificar a los sospechosos y reconstruir el recorrido del vehículo. Ese registro forma parte de las pruebas que serán analizadas durante el juicio oral que comenzará en febrero.