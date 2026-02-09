Crimen en Batán: la autopsia confirmó cómo murió el joven atacado a la salida de un boliche
El informe forense confirmó que la víctima murió por un paro cardíaco provocado por un traumatismo de cráneo severo y una hemorragia intracraneal.
Tras la muerte de Lucas Nahuel Larroque, el hombre de 30 años brutalmente atacado a la salida de un boliche en Batán, en las últimas horas se conoció el informe preliminar del cuerpo de la víctima, donde se pudo determinar que falleció como consecuencia directa de la golpiza que sufrió donde recibió dos patadas en la cabeza.
Después de la muerte de Lucas Larroque, personal de Policía Científica realizó la autopsia preliminar, cuyos resultados fueron incorporados a la investigación judicial. El informe determinó que el hombre sufrió un paro cardíaco como consecuencia directa de graves traumatismos en el cráneo, lesiones que derivaron en una hemorragia intracraneal.
Según se informó, la víctima ingresó con vida al Hospital Interzonal General de Agudos, donde fue asistido con respiración mecánica. Presentaba un traumatismo de cráneo severo, pérdida de masa encefálica y un cuadro clínico crítico que finalmente derivó en su fallecimiento.
Cómo fue el ataque a la salida del boliche
De acuerdo con fuentes policiales, el hecho se originó tras una discusión entre varios jóvenes en la salida de un boliche ubicado sobre la colectora, entre las calles 132 y 153. En ese contexto, Larroque habría intentado defender a la hija de su pareja y a una amiga.
Durante el altercado, uno de los agresores le propinó una trompada que lo hizo caer al suelo. Cuando ya se encontraba indefenso, el atacante le dio dos patadas en la cabeza, que resultaron determinantes para el desenlace fatal.
Por el asesinato de Larroque hay dos personas detenidas. El principal acusado es Lautaro Galván Vieytes, de 18 años, señalado como quien ejecutó las patadas mortales. Además, fue arrestada una mujer de 24 años, acusada de resistencia a la autoridad, tras intentar impedir el accionar policial durante el procedimiento. La causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo de Leandro Arévalo, titular de la UFI Nº7 de General Pueyrredón.