Córdoba: tres menores salieron del boliche, robaron una panadería y la empleada las echó a cuchillazos

Una cámara de seguridad del local registró el violento robo. Las tres atacantes fueron detenidas por la Policía.

El hecho ocurrió en una panadería ubicada sobre el Boulevard Los Granaderos al 2000.

Un violento intento de robo tuvo lugar en la provincia de Córdoba, donde tres menores salieron del boliche, asaltaron una panadería y atacaron a golpes a la empleada. La secuencia fue captada por una cámara de seguridad del comercio, la cual grabó el momento en el que la víctima las ahuyentó a cuchillazos.

Video: así fue el violento robo a una panadería Tres menores salieron del boliche, robaron una panadería y la empleada las echó a cuchillazos El hecho ocurrió el domingo, cerca de las 8 de la mañana, en una panadería ubicada sobre el Boulevard Los Granaderos al 2000, en el barrio Zumarán. Allí, tres menores de edad se hicieron pasar como clientas y segundos después, atacaron a golpes a la empleada del comercio.

La cámara de seguridad de la panadería registró el momento en el que una de las jóvenes agarró de los pelos a la empleada y la tiró al piso. Luego, las tres le pegaron varias piñas mientras estaba en el piso, hasta que la mujer sacó un cuchillo y las ahuyentó.

“Me duele todo. Yo me levanto para trabajar, no para que me hagan esto”, se le escucha decir a la mujer en uno de los videos que se viralizó en las últimas horas.