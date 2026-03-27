Córdoba: se bajó a comprar y le robaron el auto con sus tres hijos adentro

Momentos de extrema angustia se vivieron en la ciudad de Córdoba cuando un padre fue víctima de un robo tan inesperado como alarmante: delincuentes se llevaron su auto con sus tres hijos en el interior. El episodio ocurrió en horas del mediodía del jueves en la zona norte de la capital provincial y, aunque terminó sin heridos, el episodio generó conmoción.

Todo sucedió en barrio Cerro Norte, sobre la avenida Donato Álvarez al 8900. Allí, un hombre de 32 años estacionó su utilitario —una Renault Kangoo— frente a un comercio y descendió por unos minutos para realizar una compra. Dentro del vehículo quedaron sus tres hijos: un niño de 10 años y sus hermanas mellizas de 7.

En ese breve lapso, un delincuente aprovechó la situación, subió al rodado y escapó rápidamente. La desesperación fue inmediata. El padre advirtió la maniobra y comenzó a perseguir al ladrón, mientras daba aviso a la Policía.

Según reconstruyeron fuentes oficiales, el asaltante avanzó solo unos metros antes de obligar a los menores a descender del vehículo. Afortunadamente, los niños no sufrieron lesiones y lograron ponerse a resguardo, aunque atravesaron momentos de terror y mucha incertidumbre.

El relato del hijo mayor reflejó la tensión vivida. El niño contó que el ladrón les pidió disculpas mientras conducía y que él mismo intentó reaccionar para lograr que los dejara bajar. “Me dijo ‘perdón papi’ como pidiendo perdón porque tenía que robar ”, relató Theo, el pequeño de 10, en Noticiero Doce. “Yo estaba asustado y con miedo, pero le pegué y le pedía que nos dejara bajar”, recordó.

Finalmente, tras insistir, el delincuente accedió y continuó la fuga en soledad. Para ese entonces, Nicolás, el papá de los niños lo venía persiguiendo con otro amigo en un auto y pudo reencontrarse con sus hijos.

el papá con su hijo mayor que estaba dentro del auto robado

Ladrón detenido

De inmediato, se activó un operativo cerrojo en la zona norte de la ciudad. Gracias a la rápida intervención policial, el utilitario fue localizado en calle Rumiñahui al 7900, en barrio Villa 9 de Julio. Allí, en un descampado, los efectivos interceptaron al sospechoso, un joven de 27 años, y procedieron a su detención.

Durante el procedimiento también se secuestró un teléfono celular. El detenido fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, que investiga sus antecedentes. De acuerdo a los datos brindados por canal El Doce, el ladrón se habría largado a llorar en la comisaría pidiendo perdón por haber robado el vehículo con los nenes adentro. Les dijo a las autoridades policiales que no sabía que había niños.

El vehículo, en tanto, fue recuperado y restituido a su propietario. Si bien sufrió algunos daños menores, como en el paragolpes, el desenlace fue considerado positivo por las autoridades, que destacaron la rapidez del operativo y la ausencia de víctimas.